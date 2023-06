Grupo Neblina, ícono de la música juvenil en la Cuautla de antaño

Los recuerdos de la Cuautla del pasado ahora nos transportan a recodar a un grupo musical que tuvo auge desde su nacimiento a principios de la década de los 70 hasta su extinción en el año 2001.

Por cerca de 30 años el grupo Neblina fue uno de los grupos preferidos de la juventud en la heroica bajo la dirección de Gustavo QB (Quiroz Brito), hombre que reunió un grupo de músicos talentosos que llevaron al éxito a esta agrupación.

De la misma forma abrió conciertos de grandes grupos como Los Bukis, El Súper Show de Los Vázquez, Margarita La Diosa de la Cumbia y el Tri de Alex Lora. De acuerdo con el director, como una célula benigna que va creciendo, fueron tres los integrantes que iniciaron esta aventura llamada Neblina en el año de 1973: Ricardo Zermeño, Isaías Mercado y el propio Gustavo Quiroz.

El nombre de la agrupación no tiene ningún significado en especial, ya que su director y creador dijo que decidió el nombre sólo por gusto.

Con el paso del tiempo tuvieron nuevos integrantes, uno de ellos Carlos Pliego. Sin embargo, en 1979 Ricardo y Carlos viajaban de Cuernavaca a Cuautla en un taxi y sufrieron un accidente que dejó sin vida al primero, mientras que el segundo perdió la movilidad de las piernas.

La música de Neblina se vio interrumpida durante varios meses y fue hasta 1980 cuando regresaron a los escenarios, ya con la baja de ambos elementos. En esa segunda etapa Neblina regresó por la puerta grande y participó en grandes espectáculos musicales por toda la región, incluida la capital del país.

La tocada de Neblina

El estilo del grupo desde sus inicios fueron los covers de música en inglés, el rock y música disco de la época.

A partir del regreso a los escenarios tras la tragedia, se formó una segunda generación del grupo con nuevos integrantes y se vuelve más versátil, ampliando su repertorio ahora con música más comercial, también en inglés.

Justo en esa época en la que el mundo de la música evolucionó con el rock en tu idioma, el grupo empezó las tocadas en el The Sha Disco, propiedad del mismo Gustavo en aquella añorada década de los 80, donde tocaban cada semana a excepción de cuando les caían contratos para tocar fuera de la ciudad o del estado.

Sus presentaciones las hacían principalmente en Guerrero, Puebla, Estado de México y la capital del país.

En el puerto de Acapulco llegaron a realizar una larga temporada de seis meses, y localmente tuvieron actuaciones constantes durante un año en el Hotel Hacienda Cocoyoc.

Recuerdos del ayer

Juan José Cárdenas Muñoz,“Juanjo”, trabajó con Neblina en aquellos primeros años de nacimiento del grupo y recuerda tantas anécdotas que marcaron también su vida desde que era un niño.

“Al grupo lo conocí desde que tenía 5 años cuando los veía ensayar en un domicilio de la colonia Progreso, a un costado del centro de Cuautla. Luego cuando tenía 9años comencé a ayudarles a acarrear sus instrumentos ocasionalmente, eran aquellos años en la década del 80, cuando el grupo participaba en aquellas inolvidables tardeadas del Club de Leones de la colonia Emiliano Zapata de Cuautla, ahí se compartió escenario en muchos de esos eventos con otras agrupaciones locales como Tierra sin TiempoyLos Soñadores, eran los grupos infaltables en esas tardeadas, esos grupos formaron una triada que dio a conocer al estado de Morelos y en especial a Cuautla musicalmente hablando”.

Pero el éxito de Neblina alcanzó grandes dimensiones entre la chaviza de aquellos años que lo empresarios los pedían para presentarse en los grandes eventos.

Compartió escenario con los grandes

“Entre esos años recuerdo cuando Neblina abrió aquí en el Club de Leones una presentación de El Tri de Alex Lora, cuando ese grupo ya estaba consagrado”.

De igual manera abrieron conciertos a los Dug Dugs, una famosa agrupación duranguense de rock en español de la época de los 60´s.

Eran aquellos primeros años del grupo donde sus principales actuaciones se repartían entre el Club de Leones y en el ya desparecido Salón El Sauce al interior del balneario ejidal El Almeal.

Posteriormente el grupo hacía presentaciones en el The Sha Disco en los altos del Cine Robles 70 frente a La Alameda, “de hecho ahí es donde empecé a ayudar con el acarreo de sus instrumentos, claro los que podía cargar pues era todavía un niño; Martín, el ingeniero de sonido del grupo, fue quien viéndome jugar en La Alameda, me pedía el apoyo para subir los instrumentos a los altos del Robles en los días que iban a hacer su tocada en el The Sha, y ahí me ganaba mis 5 o 10 pesos de aquél entonces”.

El grupo se presentaba en la popular disco con cierta frecuencia, gracias a que Gustavo, su director, también administraba el establecimiento de vida nocturna, por lo que solía deleitar a sus clientes con sus presentaciones en aquellos años de gloria del The Sha hasta 1995 que cerró sus puertas.

Con el tiempo ese niño se convertirá en uno de los colaboradores más cercanos en las giras del grupo: “a los 17 años ya empecé a acompañarlos a las diferentes presentaciones por todo Morelos, Cuernavaca principalmente, y en otros estados de esta región sur del país, incluido el Estado de México donde en comunidades como Amecameca y Chalco el grupo era un hitazo, al igual que en Guerrero en Buena Vista de Cuellar”.

En otra ocasión, recuerda, tuvo una presentación en el Dorados Oaxtepec para abrir un baile con la cubana, hoy nacionalizada mexicana, Margarita “La Diosa de la Cumbia”; “en aquella ocasión, como parte del staff, nos pidieron agua para la hidratación de la cantante, pero no cualquier agua, sino agua de una reconocida marca pero que no había ni en Cuautla porque todavía ni siquiera existían las tiendas de autoservicio que ahora abundan, así quea las 8 de la noche tuvimos que ir hasta Cuernavaca para conseguir esa agua que era parte de la exigencia de la cantante durante su concierto, son de esas anécdotas que nos quedan como parte del baúl de los recuerdos en aquellos años de participación con Neblina”.

Participación en largometrajes

De aquella experiencia “Juanjo” Cárdenas no dejó pasar las participaciones en algunas producciones cinematográficas en las que fueron invitados.

“En la película 4 Hembras y un Macho Menos de 1979 sonorizó la entrada con el tema principal y sus créditos del grupo aparecen en el filme, algo que pocos saben, por lo que se grabó el disco en vinil de esa canción con el nombre de la película, de hecho fueron dos o tres discos nada más los que grabó Neblina, y ese fue uno de ellos”.

“También aparecieron ya en pantalla en otro filme con Rodolfo de Anda donde salieron como extras y se grabó en la estación del tren escénico vestidos como en la época de la revolución mexicana.De igual manera incursionaron en una película que se llama Viaje al Paraíso con Ernesto Gómez Cruz y María Rojo donde salen tocando en el The Sha, película que fue grabada también aquí en Cuautla en 1985”, agrega.

Y también dio a conocer que Neblina sonorizó la primer película mexicana de dibujos animados llamada “Roy del espacio”, que se estrenó en 1983 dirigida por Héctor López Carmona y escrita por Rafael Ángel Gil y Ulises Pérez Aguirre.

El adiós y el reencuentro

El grupo Neblina tuvo su última presentación musical en 2001 durante una actuación en el desaparecido restaurante Las Palmas de avenida Reforma en Cuautla,

“Luego Gustavo se unió a otros músicos y se transformaron en Grupos Razones, sin embargo su paso fue efímero”.

El grupo volvió a integrarse hasta 2019 con Isaías Mercado de los iniciadores junto con Gustavo para hacer el Reencuentro de Neblina, incluyendo a Óscar “El Negro” y a Moisés Rendón.

“Ya como Reencuentro se tuvieron presentaciones en Las Golondrinas y El Oasis, dentro de Cuautla y otras en el Estado de México; el 14 de febrero de 2020hubo una presentación en el jardín Anturios de Cuautla, la última ya que después se tuvo que interrumpir a causa de la pandemia y ahora hay un proyecto para regresar por segunda ocasión, pero eso todavía no se ha concretado”, puntualizó “Juanjo”.