[Diversia] Género no binario gana terreno

Avanzando en la inclusión en materia electoral, magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pidieron al Instituto Nacional Electoral (INE) tomar en cuenta a personas no binarias en convocatorias para designar consejerías de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

El proceso electoral 2020-2021 será recordado como uno de los más inclusivos y paritarios, al aprobar, el INE y los OPLES, lineamientos para que personas consideradas de grupos vulnerables, entre ellos de la diversidad sexual, pudieran no solo participar como candidatas y candidatos, sino ser acreedores a ciertos cargos de elección popular, garantizando su participación en la toma de decisiones del país.

Bajo esta tesitura, y en pleno respeto y reconocimiento a los derechos de toda persona, la Sala Superior del TEPJF solicitó al órgano electoral, en futuras ocasiones, la inclusión de elementos que permitan a las personas no binarias participar en términos de igualdad y pleno reconocimiento de su individualidad.

Lo anterior quedó estipulado al resolver el asunto SUP-JDC-1109/2021 derivado de una inconformidad planteada por una persona con relación a la convocatoria emitida por el INE el 28 de abril del presente año, por considerar que se le discriminaba en razón de género, toda vez que la persona se autoadscribía como no binaria y la convocatoria únicamente contemplaba la opción de hombre o mujer.

La persona afectada solicitó modificar la convocatoria y reservar un espacio para garantizar el acceso de las personas no binarias a integrar un órgano de autoridad electoral. Sin embargo, el INE consideró que no podían modificarse las reglas del proceso porque la convocatoria estaba firme; decisión que la parte actora controvirtió ante la Sala Superior.

Tras analizar los argumentos vertidos en dicho juicio, las y los magistrados determinaron que no existían elementos de discriminación que limitaran su participación; sin embargo, conminaron al INE a que en futuras convocatorias de todos los estados permitan a las personas no binarias participar, generando un correcto entendimiento de la libre autodeterminación y con el fin de preservar la identidad de quienes concursan en los procesos de selección de consejeros de los OPLE donde se ha promovido la paridad.

Sale del clóset, consejero electoral de Veracruz

Si bien la orientación e identidad sexual de una persona no deben ser cuestionada para acceder a un cargo, actualmente son más las y los funcionarios que lo aceptan abiertamente, un claro ejemplo ocurrió a principios de agosto cuando el consejero electoral del OPLE Veracruz, Juan Manuel Vázquez Barajas, informó en su cuenta de Twitter que es gay.

“Lo pensé muchos años, quizá era obvio, ahora que lo he dicho, soy gay, me siento liberado, me siento más tranquilo”, publicó.

La comunidad de la diversidad sexual esta abriendo camino en espacios de toma de decisiones en el país, dejando a un lado el miedo y la intolerancia, en busca de la aceptación, respeto e inclusión como parte importante de la sociedad.