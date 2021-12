Esta Navidad regala a los tuyos entretenimiento y diversión

A veces, el mejor regalo de Navidad no es un objeto sino un servicio que puede traer mucha más diversión, entretenimiento o bienestar a tu familiar, amigo o ser querido. No referimos a las suscripciones a plataformas de video sobre demanda (VOD, por sus siglas en inglés), pero las opciones no se terminan en Netflix o Disney Plus.

HBO Max

HBO Max se ha posicionado entre los nuevos favoritos del público a la hora de elegir una suscripción de este tipo, principalmente por la calidad de su catálogo, que incluye series tan aclamadas como Game of Thrones y por su precio: con una suscripción mensual de 149 pesos, lo mejor llegó cuando la empresa activó un descuento del 50 por ciento de por vida, siempre que el usuario no cancelara el servicio, por lo que hoy muchos podemos disfrutar de sus películas y series por la cantidad de 75 pesos al mes.





Amazon Prime

Este servicio fue fundado por Jeff Bezos para sus usuarios premium: por 99 pesos mensuales, los clientes de Prime pueden disfrutar del catálogo de series, programas y películas, pero también de envíos gratuitos, así como de acceso (limitado, eso sí) a funciones especiales en Amazon Music y Twitch.





XBox Game Pass

El pase de XBox Game ofrece acceso a una biblioteca de más de 100 juegos de alta calidad, con títulos de XBox disponibles desde el primer día de su lanzamiento, así como descuentos y ofertas especiales para miembros. La suscripción de mayor precio, de 229 pesos mensuales, permite jugar títulos desde la nube y da acceso a recompensas gratuitas.





Elige entre Amazon Music Unlimited y Apple Music

Amazon Music Unlimited es una suscripción especial que brinda acceso a pistas en alta calidad y te permite apreciar los matices de las grabaciones de estudio. Apple brinda acceso a audio sin pérdida por comprensión con su suscripción a la plataforma de música. En ambos casos la suscripción tiene un costo de 99 pesos mensuales.





Headspace

Headspace es una plataforma que fomenta el bienestar humano a través de ejercicios de meditación. Esta es una de las mejores opciones para quienes buscan adentrarse en esta práctica. Actualmente, la suscripción mensual cuesta 99 pesos.





Disney+ en combo

Al ser la casa productora más grande del mundo, su plataforma SVOD ofrece una suscripción de 169 pesos al mes. Sin embargo, un buen regalo para esta Navidad puede ser la suscripción al combo que ofrecen Disney+ y Star+ por 249 pesos al mes.













➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter