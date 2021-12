¡Es hoy, es hoy! Estreno de Spiderman: No Way Home

¡Es hoy, es hoy! Después de una larga expectativa por la película Spiderman: No Way Home, este miércoles por fin se estrena en las cadenas de cine en Morelos.

Desde temprana hora se vio a decenas de personas llegar a las salas cinematográficas para ser de los primeros en ver la película y descifrar las incógnitas que se fueron gestando a lo largo de meses de especulaciones.

En una sala del norte de Cuernavaca, la mayoría de los asistentes fueron adolescentes entre 12 y 18 años.

Contrario a lo que ocurrió el pasado 29 de noviembre en donde se reportó una trifulca por alcanzar los anhelados boletos para el estreno, en esta ocasión hasta el momento todo transcurre en tranquilidad.

Cortesía | El Sol de Cuernavaca

¿Cuál es el interés por ver Spiderman No Way Home?

Spiderman No Way Home es una de las películas más esperadas de Marvel, ya que está envuelta en la polémica por si aparecerán o no Toby Maguire y Andrew Garfield, Spiderman de películas anteriores.

Además, el tráiler sobre la misma no han hecho otra cosa que aumentar la expectativa entre los fans.