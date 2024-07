Emmanuel Dasa estrena 'Bebesita', un reggaetón veraniego

El cantante Emmanuel Dasa quien radica en Cuernavaca, presenta su nuevo sencillo llamado “Bebesita”, una canción de reggaetón ideal para bailar en esta temporada de verano. En entrevista nos cuenta los detalles de este tema musical y todo sobre su carrera.

“Estoy contento con este lanzamiento, que es como un reggaetón para disfrutar en la playa, para bailar un fin de semana, salir de antro, muy de verano”, expresó Emmanuel Dasa.

A la par de lanzar la canción, el talentoso cantante presenta también el video oficial de este tema, el cual filmó en las playas de Cancún, para darle ese toque veraniego, de fiesta y muy bailable.

“El video lo grabé con mis mejores amigos, en un viaje que hicimos a Cancún, y además de que es una de mis canciones favoritas, ahora el video también lo es, porque salen en él todos mis seres queridos”.

Ante este lanzamiento, Emmanuel Dasa ha recibido muy buenos comentarios, pues a su público realmente le ha gustado la canción y la disfrutan mucho.

“He recibido muy buenos comentarios, realmente agradezco a la gente que la escucha y les gusta. Pero siempre hay de todo, yo generalmente hago caso a los comentarios buenos y a los constructivos, ya los negativos, no los tomo en cuenta, pero en general nos ha ido muy bien”.

Actualmente, Emmanuel Dasa está grabando nuevos temas que estará lanzando entre los próximos meses y principios de 2025. Además, de que en sus redes sociales se mantiene muy activo, subiendo videos, ya que también se ha consolidado como creador de contenido.

“Estamos grabando nuevos temas que ya escucharán más adelante, y también sus videos. Me gusta mucho interactuar con la gente en Instagram, yo estudié Gastronomía, y hago videos referentes a la cocina o rutinas del gimnasio que también me gusta compartir”.

Acerca de Emmanuel Dasa

Desde pequeño, Emmanuel Dasa jugaba futbol, pero se inclinó por la música a los 16 años, gracias a uno de sus mejores amigos y decidió estudiar en la escuela de música llamada “ID MUSIC”. En el 2017, se dio a conocer subiendo covers caseros a la plataforma de Facebook, grabados con el teléfono, alcanzando más de 29 mil visualizaciones y contando.

“Mi gusto por la música surgió gracias a un ex mejor amigo, al que le agradezco por brindarme todo el conocimiento, porque él se dedicaba también a eso, el me guio en ese camino y después yo encontré una escuela de música a la cual llegué por cosas del destino De ahí empecé a tomar clases de canto y a conocer personas que me ayudaron a crecer en ese sentido, y comencé a rodearme de personas que suman como Fichis, quien me ayudó a ver ese mundo del medio artístico”.

Emmanuel Dasa prepara nuevos temas para 2025. / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

A principios del 2018 lanzó su primer sencillo titulado “Mi chica” alcanzando cinco mil visitas la primera semana, en ese mismo año decidió hacer su primer concierto con su único sencillo y la interpretación de varios covers.

“La canción ‘Mi chica’ me abrió muchas puertas, y tuve la oportunidad de cantar en vivo en Alboa Cuernavaca y fue un momento inolvidable, porque la gente iba a verme a mí y se sabían la canción. Realmente me temblaban las piernas, pero agarrando confianza descubrí que es lo que más me apasiona en esta vida. Ese concierto fue mi motivación para seguir adelante y buscar oportunidades para crecer mucho más”.

Además, se ha presentado en lugares como Beer House, Centro Cultural Teopanzolco y Punta Diana en Cuernavaca, y fuera de la ciudad en Querétaro, Puebla y Acapulco.

Para Emmanuel Dasa la música tiene un gran significado, porque le ha permitido ser un medio de expresión muy importante en el que ha plasmado sus emociones, sentimientos y emociones.

Me gusta mucho la música porque había pasado varias cosas familiares, y relaciones amorosas que no han funcionado, entonces ha sido un método de plasmar toda en la música y de escribir canciones, que me permite sacar todo lo que siento y pienso

Destacó que todas sus canciones son de su autoría, en las que precisamente plasma sus experiencias de vida.

Sigue las redes sociales de Emmanuel Dasa y no te pierdas sus próximos lanzamientos y presentaciones, para disfrutar de su interesante concepto musical.

