El discreto crecimiento de las energías limpias en Morelos

El cambio climático, los altos costos en el servicio de energía convencional y la próxima reforma eléctrica son algunas de las causas por las que tanto gobiernos como empresas deben asumir que es momento de optar por las energías limpias. Líderes empresariales y expertos en el tema opinan que retrasarlas más es un error.

¿Cuáles son las energías limpias?

Las energías limpias están divididas en eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica, de hidrógeno verde, biomasa, geotérmica, mareomotriz y nuclear, de acuerdo a los expertos éstas no contaminan al no ser fuentes de gases de efecto invernadero y carbono, suelen confundirse con las energías renovables pero no son lo mismo puesto que estas últimas pueden contaminar el medio ambiente.

La energía eólica es aquella que se genera al transformar la energía del viento en electricidad, ésta es inagotable y autóctona; existe la terrestre que se genera por las corrientes de aire y la marina, es decir, altamar. La energía hidroeléctrica se produce con la fuerza del agua al caer de un salto o desnivel.

La energía de hidrógeno verde se extrae mediante un proceso de “electrólisis”, usando la corriente eléctrica que separe el hidrógeno del oxígeno que tiene el agua. La energía de biomasa es la producida por combustión de residuos orgánicos desechadas por los humanos. La geotérmica utiliza el calor de la tierra desde centrales de extracción y finalmente está la energía mareomotriz.

Es viable la utilización de las energías limpias

Jorge Messeguer, ingeniero y exsecretario de Gobierno en Morelos, dijo que este es el momento ideal para que la entidad implemente energías limpias en todas las áreas de la administración pública. no sólo estatal sino municipal, generando ahorros que alcanzan hasta un 100 por ciento del gasto anual.

“A nivel estatal se tiene que impulsar el uso de las energías limpias por medio de una reconversión, que en su momento pensamos hacerlo nosotros, es el instalar paneles solares en todas las oficinas de gobierno y de esa manera autogenerar la energía que gastan las oficinas del Ejecutivo, es algo muy sencillo de hacer y que retribuiría de manera inmediata al propio gobierno”.

El manejo de la basura y la generación de biogás sería otro de los planes a implementar, sobre todo ahora cuando en varios de los municipios como Cuernavaca se han generado crisis importantes de recolección de desechos sólidos, tan sólo la capital genera más de 500 toneladas diarias de basura, según información del exsecretario de Desarrollo Sustentable, Efraín Mondragón Corrales.

En municipios

“Cuernavaca genera un poco más de 500 toneladas al día, el promedio de basura de un individuo es de un kilogramo al día, en la capital somos más de 300 y tantos mil, pero Cuernavaca tiene más de la media, entonces es así como se calcula que se emiten entre 400 y 550 toneladas de residuos urbanos cada 24 horas”, dijo para el Sol de Cuernavaca el investigador del Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Conservación de la UAEM, Rolando Ramírez Rodríguez, en diciembre pasado.

Messeguer dijo que es necesaria la creación de parques solares que generen energía por medio de la luz solar y se distribuya entre empresas o el consumo de la población.

El alumbrado público de cada municipio se podría obtener por medio de parques solares o granjas solares, ahorrando el 100 por ciento del gasto público, otro de los ejemplos es que los pozos del Sistema de Agua Potable de Cuernavaca (SAPAC) podrían ser operados con este tipo de energía, evitando con ello que sea suspendido el servicio por parte de la Comisión de Energía Eléctrica (CFE).

“A nivel municipal se pueden hacer muchas cosas, una de ellas es impulsar que las casas que se construyan, a partir de un cambio en el reglamento de construcción, incluyan calentadores solares de agua de tal manera que ya dejemos de usar en Cuernavaca el gas para calentar el agua para bañarnos. Esto es totalmente en cualquier municipio de Morelos, incluyendo los Altos”.

En el hogar

Esto podría darse mediante la estimulación ciudadana por parte del municipio. En zonas como Ocuituco, Tetela del Volcán, en donde todavía cocinan con leña, se puede impulsar la construcción de estufas ecológicas, “hacen que las mujeres no sigan respirando humo que tanto daño les hace a sus pulmones, hay un ahorro del 40 al 50 por ciento de leña que se emplea”, destacó el ingeniero Jorge Messeguer.

“Una familia a nivel doméstico, por ejemplo, para calentar el agua con el cual se baña hoy los calentadores de agua están al precio de un calentador de gas, pero con lo que cuesta el gas en menos de seis meses está amortizado el calentador solar, para energía eléctrica, a nivel doméstico o particular, los precios son caros, salvo aquellos que pagan cantidades enormes de energía como 40 o 50 mil pesos de luz bimestrales, a ellos si les conviene a hacer la conversión a un pequeño consumidor todavía no”.

En la Iniciativa Privada

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Antonio Sánchez Purón, confirmó que ya es importante el número de negocios en el estado que han comenzado a utilizar energías limpias, como paneles solares, principalmente en tortillerías.

“Sobre todo en el sector comercio, lo que son misceláneas, desde la propia Canaco se hicieron algunas intervenciones, no te puedo decir un porcentaje del sector que lo utilizan, pero es algo que se está volviendo muy común".

Otros negocios como tortillerías, para moler el nixtamal han comenzado a utilizar los calentadores solares para buscan abatir los costos por medio de los insumos que se ocupan, “o en el caso del comercio, para mantener en refrigeración los productos, pero la tecnología no es barata”.





