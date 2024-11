Dulces tradicionales para el Día de Muertos: Los tlaxcales, calabaza y tejocotes

Cada año, en vísperas del Día de Muertos, los mercados mexicanos se llenan de colores, aromas y sabores que celebran la vida y honran a los seres queridos. Y de los elementos que no pueden faltar en las ofrendas son los dulces tradicionales, entre los cuales destacan los tlaxcales, una delicia de origen prehispánico hecha a base de maíz. Aunque no se quedan atrás otros, como la calabaza y los tejocotes en dulce.





Los tlaxcales, una delicia prehispánica de maíz, aportan dulzura y tradición a las ofrendas de Día de Muertos. / Angelina Albarrán / El Sol de Cuernavaca

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

¿Qué son los tlaxcales? Dulce herencia del maíz

Los tlaxcales, cuyo nombre proviene de la palabra náhuatl tlaxcalli que significa tortilla o pan de maíz, son un tipo de galleta o panecillo que se prepara, precisamente, con harina de maíz, un ingrediente sagrado en la gastronomía mexicana.

Aunque son populares en varias regiones, esta receta tradicional se hereda generación en generación, y su origen se remonta a tiempos prehispánicos, cuando el maíz era considerado un regalo de los dioses.

Los tlaxcales son un dulce que no puede faltar en las ofrendas de la zona sur de Morelos. / Angelina Albarrán / El Sol de Cuernavaca

Los tlaxcales tradicionales son conocidos por su textura, que varía desde una especie de "polvorón" más firme, hasta una versión más suave elaborada con harina de maíz.

La señora Silvia Aurelio, quien lleva más de 20 años vendiendo estos dulces en el mercadito de Jojutla, aprendió la receta de su abuela, y ahora ofrece bolsas de cuatro tlaxcales por 20 pesos, manteniendo precios accesibles para que todos puedan incluirlos en sus altares.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Cada bolsa de tlaxcales cuesta 20 pesos en el Mercadito de Tradiciones de Jojutla. / Angelina Albarrán / El Sol de Cuernavaca

¿Cómo se preparan los tlaxcales de maíz?

La preparación de los tlaxcales es sencilla, pero requiere ciertos conocimientos tradicionales. Para hacerlos, se mezcla harina de maíz o maíz molido (conocido como camagua) con ingredientes básicos como manteca de puerco o vegetal, azúcar, polvo de hornear y un poco de agua.

La masa se amasa hasta lograr una consistencia moldeable.

Se forman bolitas que se aplastan ligeramente y luego se hornean.

Algunos tlaxcales, especialmente los de elote, se cocinan en un comal.

Local Feria del Pan de Muerto se instala con catrín gigante

Otros dulces en la ofrenda: Calabaza y tejocotes

Además de los tlaxcales, en las ofrendas del Día de Muertos también suelen incluirse otros dulces típicos como la calabaza y los tejocotes en dulce. Estos ingredientes requieren una preparación laboriosa.

En el mercadito de tradiciones de Jojutla, es posible encontrar vasitos de tejocotes en dulce a 25 pesos y trozos de calabaza en 20 pesos, listos para agregar a las ofrendas.

El tejocote en dulce, así como la calabaza son productos de alta demanda durante la temporada de Día de Muertos. / Angelina Albarrán / El Sol de Cuernavaca

El significado de los dulces en la ofrenda

Los dulces en la ofrenda no son solo un regalo para el paladar, también llevan dentro de sí la cosmovisión mexicana. Representan la dulzura de la vida y la alegría de recordar a quienes ya no están físicamente.

Los dulces, acompañan a otros elementos como el agua, las velas, la sal y las flores de cempasúchil, que juntas crean un espacio de bienvenida para las almas que visitan los altares en esta época.

Se mantiene la tradición

Aunque en muchas ofrendas modernas el pan de muerto ha sustituido a los tlaxcales, algunas familias mantienen esta tradición como un homenaje a sus raíces.

Para Carmen García, otra comerciante de Tehuixtla, los tlaxcales de maíz tienen un lugar especial en su altar, ya que eran los favoritos de su esposo.

Los tlaxcales, junto con los tejocotes y la calabaza en dulce se convierten, así, en símbolos vivos de la cultura y tradición mexicana, capaces de conectar a las generaciones actuales con sus ancestros.

¿Se te antojaron?





Con información de Angelina Albarrán