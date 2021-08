Don Hugo vende pays para completar su gasto

Perfectamente bien vestido, con un sombrero casual y muy educado, don Hugo Sánchez ya es conocido por los clientes de los bancos que están a unos pasos de la glorieta de La Luna. Llega con su cajita de plástico en brazos y ofrece pays de queso, elote, nuez, queso con zarzamora, fresa o piña.

Dijo que existen días buenos, regulares y otros no tan buenos, pero nunca se va sin vender algunos. “Como buen creyente católico puedo decir: gracias a Dios vendo y no me abandona”.

Poco antes de que iniciara la pandemia, Hugo salió a las calles a vender pays caseros, ya que su pensión no es suficiente para sostener su hogar. Al día de hoy recorre la avenida Plan de Ayala en busca de clientes.

Empezó a trabajar desde los 16 años. Siempre lo hizo en la iniciativa privada; sin embargo, entre los trámites, bajos salarios, tiempo sin cotizar y cambios de empleo dejaron como resultado una muy baja pensión.

Compartió que él y su esposa ya planean extender el negocio y poder contratar a algunas personas, pero les ha sido difícil porque existe gente sin gusto por la actividad comercial que hacen o, incluso, algunos no ven la viabilidad de generar ingresos.

Si deseas consentir tu paladar con un rico postre y la vez ayudar a Hugo Sánchez puedes encontrarlo a las afueras del cajero de BBVA de Plan de Ayala o marcarle al 777 153 4293.