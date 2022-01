[Diversia] Lenguaje inclusivo, más que una moda

El lenguaje incluyente es cada vez más utilizado por personas y hasta dependencias gubernamentales en sus actividades diarias. Ante ello, diversas asociaciones civiles y activistas han comenzado explicar, en un primer punto, qué es y cómo se puede aplicar correctamente.

El lenguaje incluyente es una forma de comunicación que evita expresarse invisibilizando a uno de los dos sexos o géneros establecidos socialmente. Generalmente se utiliza para incluir a personas no binarias; es decir, aquellas cuya identidad sexual y/o de género no se ajusta a lo que culturalmente es entendido como hombre o mujer.

La organización internacional It Gets Better México creó una guía para aplicar este lenguaje que ayuda a reconocer el entorno y a quienes lo habitan, dando visibilidad a la presencia de aquellas personas que siempre han estado, pero poca visibilidad han tenido.

En la guía de lenguaje incluyente se explica que su uso es simple, sólo basta con reemplazar la letra final que le da el género a las palabras, o sea reemplazar la "O" o la "A" por la "E".

Refieren que se usa la "E" cuando se trata de personas, en sustantivos, adjetivos, determinantes y pronombres. No es necesario cambiar las palabras que se refieren a los objetos, ya que los objetos no tienen identidades de género.

También se cambian los pronombres “ellos” por “elles”, “tuyos” por “tuyes”.

Las palabras cuyo género lo marca la “e” no se modifican, pero sí se modifica el artículo y también los adjetivos, como ejemplo mencionaron que sí dicen “les estudiantes” ya están siendo neutros.

Dentro de estos planteamientos, la organización recomienda que cuando no se conoce la identidad de género de la persona de la que se está hablando, o esta no se identifica binariamente, se debe usar el singular neutro.

En tanto cuando se trata de un grupo diverso de personas se usa la “e” para definir el plural, ejemplo: todes, nosotres, unides, aliades.

It Gets Better México reconoce que para muchas personas el uso de la "E" es una innovación en el lenguaje difícil de asimilar. En ese caso, señalan que si la persona desea ser incluyente puede usar recursos de redacción para generar frases más genéricas, por ejemplo, en vez de decir “Los usuarios de Internet” puede decir “Las personas que usan Internet” o en vez de decir "Todos canten conmigo” puede decirse "Canten conmigo”.

La idea, resaltan, no es forzar o imponer una forma de hablar, sino dejar al alcance de la población las herramientas que pueden usar para ser incluyentes.





