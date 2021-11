[Diversia] "Discriminación", la lucha que nunca termina

De acuerdo con estadísticas de la plataforma Visible, más del 80 por ciento de las personas LGBT+ que son víctimas de discriminación en el país no denuncian de manera formal ante las autoridades correspondientes, pese a que este tipo de actos siguen creciendo, registrando en lo que va del año 321 incidentes.

Según los datos acumulados, ocho de cada 10 reportes recibidos en la plataforma no habían sido reportados con anterioridad por las siguientes razones: porque no sabían dónde denunciarlo, al considerar que no habría consecuencias a su denuncia, debido a que lo leyeron en internet o medios, por miedo, porque se los contó la víctima y no quiere que se sepa y, porque no conocen a la víctima.

Entre quienes sí reportaron, un 10.5 por ciento lo hizo con autoridades gubernamentales, seguido de personas cercanas, con un 3.1 por ciento, e instancias privadas, tres por ciento.

Los estados con un mayor número de casos de discriminación son: Ciudad de México, con 60; Estado de México, 46; Jalisco, 51; Guanajuato, 31; Veracruz, 17; Puebla, 13; Nuevo León y Quintana Roo, con 11 cada uno, en Morelos se han registrado siete; en tanto entre las entidad sin ningún caso registrado están: Durango, Oaxaca y Sonora.

Los hombres cisgénero y las mujeres trans son los sectores más vulnerados y el rango de edad más transgredido es de 18 a 25 años, siendo los espacios públicos donde se registran más casos de discriminación, aunque la plataforma ha confirmado que el trabajo es uno de los principales lugares en donde se llevan a cabo actos de discriminación, desde bromas o comentarios fuera de lugar, hasta despidos injustificados.

El subtipo de lugar más frecuente de los reportes de violencia y discriminación que han recibido están: casa propia/familiar, en lugares privados, vía pública o parque, en lugares públicos, y redes sociales, en lugares digitales o de comunicación.

Este año lo iniciaron con 37 reportes, cantidad que se mantuvo a la alza hasta el mes de abril, donde registraron nuevamente 37; junio su mes más bajo, con 13 denuncias, volviendo a subir en septiembre a 44; en noviembre no han recibido algún reporte.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter









Local Suscríbete Promo Fresno Cuernavaca