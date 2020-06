[DIVERSIA] Caricaturas también representan a la diversidad sexual

Junio es oficialmente el mes del orgullo LGBT+ y varias empresas de entretenimiento como Nickelodeon, DreamWorks, Cartoon Network y hasta Anime abrieron sus espacios para darle representación a la diversidad sexual en sus contenidos, a través de personajes principales y parejas que demuestran la normalidad con la que debe tratarse a la comunidad.

En los últimos años se crearon muchas caricaturas queer, o al menos personajes animados pertenecientes a la diversidad sexual; estas caricaturas incluyentes sirven para enseñar el respeto hacia la diversidad, no sólo a los niños o adolescentes sino también a los jóvenes y adultos.

Algunos, incluso, podrían sentirse identificados o tener una aspiración para su vida diaria.





Amor es amor

El primer beso entre personas del mismo sexo en una caricatura infantil de Disney fue en Star vs. The Forces of Evil (Star Contra las Fuerzas del Mal), donde si bien no forman parte de los personajes principales, muestran sin tapujos a parejas homosexuales, así como Gravity Falls mostrando una pareja gay masculina integrada por dos policías.





Por su lado, Nickelodeon muestra en The Loud House (Una Casa de Locos) al primer matrimonio homosexual de la cadena.

Asimismo, Cartoon Network hizo lo propio en Clarence cuando aparece una pareja de hombres que se besan en la mejilla al saludarse en un restaurante, mientras que uno de los personajes principales tiene una familia homoparental, conformada por dos mujeres.





Sin embargo, uno de los más grandes avances de dicha cadena de entretenimiento es Steven Universe, caricatura con un amplio contenido homosexual al tener entre sus personajes estelares el género no-binario, que permite relaciones románticas homosexuales, además, mostró por primera ocasión una boda gay sin censura por dos de sus personajes femeninos.

Y no podríamos olvidar a Bob Esponja, personaje cuya sexualidad fue cuestionada durante años, y de quien se pensó había salido del armario a través de un publicación de Nickelodeon hace unos días.

No obstante, se recordó que desde el 2005, su creador Stephen Hillenburg aclaró que Bob y Patricio son orgullosamente parte de la comunidad LGTB+, pero debido a su asexualidad.





En el pasado, pinceladas multicolor

No obstante, desde hace años varias series animadas tuvieron personajes homosexuales, que no eran tan abiertos con su sexualidad o no llegaban a besarse con sus parejas, pero que se sospechaba formaban parte de la comunidad.

A continuación daremos a conocer algunos de estos personajes tan queridos y amados por millones de personas alrededor del mundo, que demuestran que el amor no depende de su sexualidad:





1.- Ren y Stimpy

2.- Haruka y Michiru en Sailor Moon

3.- Ranma ½

4.- Shun de Andrómeda en Caballeros del Zodiaco

5.- Él Las Chicas Superpoderosas

6.- Marcelina y Dulce Princesa Hora de Aventura

7.- Rojo La vaca y el pollito





8.- Smither y Lisa Simpson Los Simpson

9.- Bugs Bunny Looney Tunes





10.- Pitufo Vanidoso Pitufos

11.- Otokosuki o El Mañoso Dragon Ball

12.- Beto y Enrique Plaza Sésamo

13.- He- Man

