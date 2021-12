Diciembre ilumina hasta a los cerros en Morelos

Morelos puede no tener una Villa Iluminada, como Atlixco, Puebla, pero eso no quiere decir que no sea capaz de avivar el espíritu navideño durante esta época del año. De hecho, hay mucha gente que, a la hora de elegir un destino para pasar estas fechas, opta por nuestro estado, cuyo clima templado es perfecto para replicar la magia de la Navidad y disfrutar de la calidez humana.

El Cerro Iluminado

En la región de Los Altos de Morelos, en Ocuituco, tiene su encanto todo el año al ser un lugar donde los pobladores siguen viviendo en casas de adobe. En estas fechas la localidad ofrece un atractivo muy interesante, específicamente en Jumiltepec, donde el cerro se ilumina con un espectáculo de luces y un árbol de Navidad que permanece encendido durante diciembre.

Para este año, el 4 de diciembre las luces del Cerro Iluminado serán encendidas / Cortesía | Cerro Iluminado Jumiltepec

Los Jardines iluminados

En la región sur de Morelos hay otra gran opción para disfrutar de estas fechas. Se trata de los recorridos navideños. Este año, Jardines de México ofrece siete jardines temáticos que, del 11 de diciembre al l de enero próximo, se iluminarán para la temporada navideña.

Tepoztlán, pueblo mágico

A Tepoztlán siempre lo rodea un aura de misticismo y la época navideña no es la excepción. Para propios y ajenos, el clima que predomina en este pueblo mágico es perfecto para disfrutar de la calidez de la familia.

Este 4 de diciembre, el pueblo de San Andrés de la Cal será anfitrión de la Segunda Feria del Ponche Tradicional, que ofrecerá esta bebida caliente en 20 sabores, entre ellos el navideño pero también con miel, leche, naranja agria, vino tinto, frutos rojos y una atractiva variedad.

Este año, las luces del Cerro Iluminado serán encendidas el 4 de diciembre, en una ceremonia que estará acompañada por el desfile “Amor a la Navidad”, el cual recorrerá las calles principales del pueblo.





