Día Internacional del K-Pop: La Ola Coreana que conquistó México

¿Eres fanático del K-Pop? Entonces sabrás que este 13 de agosto se celebra el Día Internacional del K-Pop.

En los años 90, la denominada "Ola Coreana" (Hallyu) cobró fuerza y desde entonces ha avanzado hasta llegar a ser uno de los movimientos musicales más importantes de los últimos años. Seo Taiji and Boys fue de las primeras boy bands.

La moda, la música, el baile... todo conecta a millones de personas de diferentes países.

Pero ¿cómo comenzó esta expansión del K-Pop? Sigue leyendo porque aquí te cuento rápidamente.

Origen del K-Pop en México

Debes saber que el K-Pop no es algo nuevo en nuestro país ni en los países de LATAM. Desde hace décadas, la cultura coreana fue ganando simpatía entre nuestra población, inicialmente, a través de los K-dramas.

Luego, en el año 2002, el Mundial de Fútbol en Corea permitió conocer más de esta cultura y que su influencia cobrara más relevancia en México.

Por supuesto, en todo esto, Internet ha jugado un papel muy importante, ya que a través de YouTube muchos músicos se popularizaron. Ejemplo de ello fueron Girl's Generation, Super Junior, TVXQ, entre otros.

¿Recuerdas el gran "Gangnam Style" de Psy? Si eres de las nuevas generaciones quizá no nítidamente, pero lo que sí sabes es que Psy es toda una celebridad más allá de aquel éxito del 2012. Todo un ejemplo de cómo un estilo cruzó las barreras del lenguaje y la cultura.





México, un destino clave para el K-Pop

A lo largo de estos años, el K-Pop ha convertido a México en uno de los países con más seguidores a nivel global. Es por ello que grupos como BTS,TWICE, ITZY, NCT Dream, Blackpink, Super Junior y muchos más no han dudado en cruzar los mares para encontrarse con los fanáticos. No, no me olvido de Cha Eun Woo.

Por si fuera poco, empresas como HYBE, de BTS, han considerado a nuestro país para expandir sus proyectos musicales.

Por supuesto, que esta situación no ha pasado desapercibida para los empresarios mexicanos que ya incluyen a grupos como Stray Kids para sus agendas de próximos conciertos.

Incremento del turismo a Corea

El auge del K-Pop también ha incrementado los viajes desde América Latina a Corea. Un estudio publicado por la Universidad César Vallejo, documenta que la ola coreana no sólo ha tenido un impacto positivo en el ámbito cultural y musical de Corea, sino también se ha traducido en el aprovechamiento económico debido a un auge de la industria turística.

Amantes del "Hallyu" llegan al país asiático en búsqueda de los escenarios vistos a través de los K-Dramas, pero también de los ídols del k-pop y hasta para someterse a tratamientos influenciados por la K-beauty.

¿Cómo se celebra el Día Internacional del K-Pop?

Este día, muchos fanáticos se reúnen para escuchar música, intercambiar photocards, así como su amor por la cultura coreana.

Estas reuniones se realizan en restaurantes, y algunos artistas también suelen enviar mensajes a través de redes sociales, a fin de mantenerse unidos con sus fandoms.

McDonald's no se olvida de la fecha

A unos días de que se lance la colección BT21, por supuesto que McDonald's no olvidó esta importante fecha para recordarnos que ya falta muy poco para que luchemos, codo con codo, por las figuras más esperadas del verano.