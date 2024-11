¡Feliz Día del Soltero! 11/11, la fecha perfecta para celebrarte

Este lunes 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero, una festividad que comenzó en China y que ya ganó popularidad en todo el mundo. ¿Por qué el 11/11? Simple: el número 1 representa a una sola persona, así que cuatro unos juntos son la fecha ideal para recordar que estar soltero también es maravilloso.

Así que si estás soltero ¡Este día es para ti!

Un día para decir “¡Amo estar soltero!”

La historia del Día del Soltero se remonta a 1993, cuando estudiantes de la Universidad de Nankín en China decidieron crear una fecha especial para celebrar su soltería. En un principio, solo los hombres festejaban, pero muy pronto las mujeres también se unieron. Y aunque la intención original era pasar un buen rato y organizar eventos de socialización (¡hasta citas a ciegas!), con el tiempo el Día del Soltero ya es mucho más que eso.

De festejo a fenómeno de compras

Aquí viene la parte divertida (y peligrosa para el bolsillo): lo que empezó como un día para celebrar el orgullo de estar soltero, se convirtió en un día en donde las compras pueden ser bastante voluminosas. Tan es así que, de hecho, el Día del Soltero se ha ganado el apodo de “Día Mundial del Shopping”, luego de que Alibaba Group registrara la marca (Doble 11).

Y es que, bueno, estar soltero no significa que no merezcas consentirte. De hecho, ¡es la excusa perfecta para hacerlo! Muchas tiendas departamentales en México, y Morelos, aprovechan este día para ofrecer rebajas, así que quizá puedas darte una vuelta y comprarte eso que has estado deseando, desde ropa, gadgets o, incluso, una cena especial.

En Europa, se estima que los compradores gastan más de 22 mil millones de euros en este día, aprovechando los descuentos que ofrecen muchas marcas. Porque, seamos sinceros, ¿quién mejor que tú para saber qué es lo que más te gusta?

Disfruta tu soltería

¿No sabes cómo disfrutar tu soltería este 11/11? Aquí van algunas ideas divertidas:

Date un capricho: Este es el momento ideal para hacerte ese regalo que llevas tiempo posponiendo. Recuerda que darte un gustito no es egoísta; es autocuidado.

Organiza una noche de amigos solteros: ¿Por qué no invitar a tus amigos que también están solteros y hacer una pequeña celebración? Pueden ver películas, cocinar juntos o hacer una noche de juegos.

Explora algo nuevo: ¿Siempre has querido probar una actividad diferente? Hoy es el día ¡Haz algo que te saque de la rutina!

Disfruta de tu soledad: A veces, estar solo en casa con una buena serie y tu comida favorita puede ser el plan perfecto. Aprovecha para relajarte y disfrutar de tu propia compañía.

Así que, ¡a celebrar tu independencia!