Día de los Abuelos: ¿Cuántos son en Morelos?

Cada 28 de agosto, México celebra el Día de los Abuelos, lo cual es un buen motivo para valorar la labor que las abuelas y los abuelos desempeñan en la sociedad.

Los adultos mayores son una población particularmente vulnerable; por esto, se enfatiza en cuidar y acompañar a los adultos mayores, puesto que ellos han destinado gran parte de su vida a cuidar y educar a las nuevas generaciones.

A propósito del Día de los Abuelos, aquí te compartimos algunos datos sobre este sector de la población en Morelos y, particularmente, en Cuernavaca.

Los adultos mayores

En 2020, Morelos contaba con 273 mil 903 adultos mayores, lo que representaba el 13.9% de la población total.

De acuerdo con los datos del último censo de población, de esos 273 mil 903 adultos mayores, 147,439 eran mujeres (53.8%) y 126 mil 464 eran hombres (46.2%). Cuernavaca, mientras tanto, albergaba a 64 mil 606 de estos adultos mayores, con una distribución de 56.7% mujeres y 43.3% hombres.

Es necesario aclarar que, aunque la ley mexicana define como adulto mayor a quienes tienen 60 años o más, existe un número considerable de abuelos jóvenes que no están incluidos en estas estadísticas, lo cual no significa que su aportación social no sea igual de valiosa.

¿Cuál es el estado civil de los abuelitos?

El reporte del estado civil de los adultos mayores en Morelos señala que el 49.25% de las personas mayores de 60 años y más están casadas, lo que indica que casi la mitad de esta población vive acompañada de sus parejas.

En tanto, el 36.13% se declara separada, divorciada o viuda, esta última una característica propia de las personas de mayor edad. El 9.35% vive en unión libre, mientras que solo el 5.13% se considera soltera.

¿Cuál es el papel de los abuelos en las familias mexicanas?

Un estudio de Cristal López, Mariana Vázquez y Anita Sohn precisa que el papel de los abuelos determina, en gran medida, el bienestar emocional y la estabilidad de las familias, puesto que son estas figuras las que brindan apoyo desde el nacimiento de los nietos hasta su crianza; además del fomento de valores que también se traducen en respeto, obediencia y cumplimiento de obligaciones.

Es decir, los abuelos no solo ayudan con el cuidado de los niños, sino que también son un factor positivo en el desarrollo social y emocional.