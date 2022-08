De Jojutla a Toronto: Richie aclara que la idea no era golpear a Lady Gaga

Richie se declara fanático de Lady Gaga por lo que ya le ofreció disculpas. Durante el fin de semana, una de las tendencias que dio la vuelta por todas las redes sociales fue la nota del muñeco del Dr. Simi que rozó el rostro de Lady Gaga durante su presentación en Toronto, Canadá, como parte de su gira The Chromatica Ball Tour.

En Twitter, el joven responsable se identificó como @_Richiiex, quien antes del concierto mostró las imágenes del muñeco con frases como "Mexico Still", "Loves" y "Paws up!". Y posteriormente, tuiteó: "De los nervios no grabé cuando lo aventé jajaja, sorry @ladygaga #cromaticaballtoronto #DrSimi", disculpándose con Gaga por el incidente.

¿Quién es Richie?

Es un joven de 29 años, originario de Jojutla, Morelos, que actualmente trabaja en Jornadas de Salud en el estado.

Él es fanático de Lady Gaga desde que la cantante lanzó su primer material discográfico.

"Recuerdo que una tarde llegó una prima a la casa, y me dijo 'Oye viste el Miss Universo'? Y yo así de 'no ¿porqué?' y me dijo 'es que una chica cantó una canción muy padre', me puse a buscarla, me gustó bastante y ahí empezó el fanatismo. Cuando fue a la CDMX fui a sus tres conciertos, a los dos últimos de la gira 'The Monster Ball Tour' y al de 'The Born This Way Ball' hace casi 10 años".

Debido a que en este nuevo tour, Lady Gaga no incluyó México, Richie buscó la forma de no perderse este concierto y seguir sumando experiencias junto a su artista favorita, por lo que planeó el viaje a Toronto desde hace más de dos años.

"Tenía planes de ir a su residencia en Las Vegas, pero por trámites de Visa no se pudo y pues dije la siguiente opción es Canadá. Entonces, cuando Gaga anunció su gira en marzo de 2020 comencé a planear todo, pero con lo del Covid-19 se pospuso, más de dos años. Y ahora que por fin se logró, fue algo irreal porque ver a tu artista favorito en vivo es maravilloso y tardas un poco en digerirlo, no lo crees".

¿Cómo surgió la idea de llevar el muñeco del Dr. Simi?

"Estoy en un grupo de WhatsApp de varios fans de México que venimos al concierto en Toronto y a último momento, un chico preguntó que quién estaría en la zona de la pista para llevar un muñeco del Dr. Simi y éramos varios, pero yo dije si quieren lo compro; y me imaginé que quizás los demás iban a comprar alguno también, pero no, fui el único. Y al lanzarlo, la idea no era golpear a Gaga, sino simplemente hacerle llegar el peluche, que lo viera, tal vez que lo agarrara o algo así, pero creo que no medí muy bien mis fuerzas".

Por supuesto los comentarios con hate no se hicieron esperar, pero también hubo quienes le han apoyado y aplaudido por realizar esto de aventar un Dr. Simi en los conciertos, que se ha convertido en una tendencia.

"He tomado todos los comentarios bien y muy tranquilo, en Twitter fue algo más pesado, en esa red social la gente ataca más, pero igual, así como hubo mucho hate, también hubo buenos comentarios como 'Me encantó', 'Estuvo muy bien' y así de apoyo. Ahorita creo que ya se están calmando un poquito y en un par de días, ya borrón y cuenta nueva, todo tranquilo".

¿A qué más se dedica Richie?

En uno de sus tweets, Richie hace referencia a que paren ya el hate y mejor le compren stickers relacionados a Lady Gaga, pues además de trabajar en el sector Salud, uno de sus emprendimientos está relacionado con el arte y el diseño, el cual se llama Mano Verde Store.

"Tengo un pequeño negocio a través de Instagram sobre artículos personalizados hechos a mano, principalmente trabajo con resina, haciendo llaveros, dominó, cases para el celular y placas para mascotas. Y recientemente, comencé a trabajar con el vinil haciendo stickers".

La tienda se encuentra en Instagram como @mv.handmadestore y realiza pedidos en todo el estado de Morelos, y envíos a nivel nacional.

Finalmente el joven comentó que su álbum favorito de Lady Gaga es "Artpop" y está un poco resentido con la cantante porque en esta gira no incluyó nada de ese material discográfico, sin embargo, disfrutó el concierto al máximo y está muy feliz de haber visto a su ídola en vivo una vez más.

