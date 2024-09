Nostalgia: ¿Recuerdas las pulseras Scoubidou?

Las pulseras Scoubidou son una técnica artesanal francesa que se ha ganado un lugar especial en nuestros recuerdos. Tejer esos hilos elásticos de PVC de colores para formar pulseras o llaveros era una práctica que los adolescentes amaban. Aquí te contamos más sobre su origen.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Origen de las pulseras Scoubidou

El scoubidou es un arte manual que se originó en Francia en la década de 1950. Los niños franceses comenzaron a tejer con tiras delgadas de colores de PVC, formando pulseras. Esta forma de crear pulseras y llaveros fue pasando de generación en generación hasta llegar a los patios de las escuelas en México, convirtiéndose en una tendencia de moda en los 90 y 2000. Los adolescentes amaban tejer scoubidou durante los recreos escolares y comprarlas en los puestos de dulces.

Doble Vía ¿Cuánto tiempo tienes para editar un mensaje en WhatsApp?

Récord mundial y Google le dedica un doodle

Google no deja de sorprendernos con sus creativos doodles, y no dejó pasar el 12 de septiembre de 2024 como un día normal. Dedicó este día al scoubidou porque, el 12 de septiembre de 2015, en La-Chapelle-Saint-Ursin, Francia, se estableció un Récord Mundial Guinness por el scoubidou más largo, con una longitud de 99 metros. Desde entonces, no se ha tejido uno más largo. Este récord mundial fue un testimonio de la creatividad y la pasión que esta artesanía despierta en personas de todas las edades. Hoy en día, las pulseras scoubidou son un símbolo de muchos recuerdos, nostalgia y cariño entre miles de adolescentes.

Con el Doodle de hoy, se celebran las pulseras Scoubidou, una artesanía francesa de anudado de hilos que se originó en la década de 1950 y tuvo un resurgimiento en los años 2000" por Google.