Creaciones Tabby para consentir a las mascotas

Motivada por crear ropa especial para su gatita llamasa Motita, hace poco más de dos años Quitzia Ariza emprendió el proyecto "Creaciones Tabby" una línea de ropa y productos para mascotas. Este fin de semana, puedes encontrar su stand en Filomena Bazar Cultural en la Casona Spencer.

"El proyecto surge hace dos años por mi garita Motita, porque no encontraba ropa que le quedara y me vi en la necesidad de crear su propia ropa y artículos. Con el paso del tiempo a familiares, conocidos y amigos les gustaban mis diseños y fue así como me fueron haciendo pedidos y todo comenzó a crecer, hasta el punto de emprender este negocio", dijo Quitzia Ariza.

Fue así como poco a poco fue sacando una línea de productos, de acuerdo a lo que las personas le pedían, teniendo gran éxito.

Respecto al nombre de Creaciones Tabby, Quitzia destacó que el término tabby deriva del vocablo Attabiyah, en relación a un tipo de seda a rayas que se fabricaba en Bagdad y con el que se asoció a los gatos, cuyo manto dibuja un patrón de líneas oscuras, de diferente anchura, que recorren su cuerpo.

"Quería un nombre original y me gustó el concepto de Tabby porque mi gatita tiene algunas rayas dentro de su pelaje; también el logotipo de la marca, es una de sus patitas, realmente todo ha sido en honor a ella".

Quitzia emprendió este interesante proyecto en medio de la pandemia, algo que resultó complicado, pero que afortunadamente ha rendido frutos a lo largo de estos dos años.

"Al principio fue un poco difícil, porque empezamos hace dos años cuando me regalaron a Motita, en medio de la pandemia, y lo más complicado era el comprar los materiales, porque hubo un momento en el que las tiendas de telas y demás, cerraron, y me era muy difícil hacer las entregas de forma rápida porque iba a comprar y estaba cerrado, o había muchos filtros sanitarios y no te dejaban pasar. Pero fuimos saliendo poco a poco y ahora estamos en Filomena Bazar Cultural cada quince días, muy contentos de que nos hayan brindado este espacio".

Los productos que podemos encontrar son bandanas, ratones de tela para que los gatos jueguen, camas, mandiles, antifaces, bufandas, vestidos, trajes especiales y de Halloween, placas con nombres, alimentos y premios, correas y demás artículos para mascotas. Así como cosmetiqueras y cubrebocas para las personas y los tan populares Memory Bears, que forman un osito con alguna prenda de una persona fallecida.

"Estamos implementando nuevos artículos y haciendo más grande nuestra línea de productos, de acuerdo a lo que los clientes vayan solicitando".

Para pedidos especiales se requiere un tiempo de anticipación de entre 10 y 15 días. Encuentra el proyecto "Creaciones Tabby" sábados y domingos (cada quince días) en Filomena Bazar Cultural de 10:00 a 18:00 horas.

"Uno de nuestros objetivos es tener una tienda física, pero por el momento las entregas las hacemos en el bazar para comodidad y seguridad de nuestros clientes y también nuestra. Los invitamos a que nos visiten y consuman productos locales, que son hechos a mano con mucho amor", finalizó.

