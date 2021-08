[Mundo Geek] Contra: El regreso de un gran clásico

Seamos sinceros: cuando aparecieron los primeros teléfonos celulares con pantallas que mostraban imágenes a colores y juegos que empezaban a ofrecer un nuevo mundo de posibilidades, no fuimos pocos los que nos imaginábamos lo maravilloso que sería revivir alguno de nuestros títulos favoritos de consola en un móvil. Con el paso de los años, los desarrolladores han ido haciendo realidad aquella ilusión, reviviendo los videojuegos que marcaron nuestras infancias para disfrutarlos a nuestro antojo.

El ejemplo más reciente de esta tendencia viene a dárnoslo “Contra Returns” de la mano de TiMi Studio Group, filial del gigante chino Tencent, con el permiso de Konami, el desarrollador oficial que trajo a la luz el videojuego original en el año de 1987, cuando su éxito supuso la creación de versiones distintas para varias partes del mundo, que se ajustaron a sus respectivas políticas.

En Japón, donde el juego se lanzó inicialmente, “Contra” se desarrollaba en un futuro lejano, específicamente en el año 2633, donde la Organización Red Falcon se convertía en una amenaza para la humanidad y dos soldados asumían la tarea de descubrir el complot detrás de sus planes, trazados por fuerzas alienígenas. Pero esta historia no fue la que se distribuyó en todo el mundo: en Estados Unidos, por ejemplo, el contexto futurista fue eliminado, trasladándolo a la época presente. En otras partes, las políticas propias de aquel momento llevaron a modificar no sólo aspectos secundarios del videojuego, sino a sus propios protagonistas: Fueron los casos de las regiones de Europa y Oceanía, donde las restricciones relacionadas con el contenido violento en los videojuegos vendidos a menores llevaron a renombrar a “Contra” como “Probotector” y sustituir a los dos héroes humanos, así como todos los personajes humanoides, por robots. Para las autoridades, era inapropiado mostrar a personajes humanos disparar a personajes humanoides, no obstante que los segundos se trataban, más bien, de guerreros alienígenas.

“Contra regresa”

“Contra Returns” fue lanzado en días pasados con una versión beta que ya está disponible para Android y iOS y que revive la mecánica original del juego ‘run and run’ (correr y correr) en una experiencia que se ve complementada por nuevos modos y que destaca por la posibilidad de jugar junto con otras personas en partidas en línea. En México, su lanzamiento no fue una celebración menor.

El 30 de julio pasado, con motivo del lanzamiento del videojuego móvil, sus fanáticos y los seguidores de la lucha libre fueron testigos de un evento organizado por el Consejo Mundial de Lucha Libre. El evento “Contra las cuerdas” contó con la participación de los luchadores mexicanos Volador Jr. y Vangellys, quienes se enfrentaron en el ring de la Arena México. Lanzado originalmente en China en 2017, “Contra Returns” viene a ser sólo una muestra más del poder de la nostalgia.