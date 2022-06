Congreso premia a nuestro compañero Roger Mixcoac por trayectoria periodística

En más de 30 años, Rogelio Mixcoac ha visto el deporte de Morelos como pocos, sin lugar a dudas es de los reporteros que más han narrado y vivido cada episodio como si hubiera sido él quién se pone en la cancha, en la pista y o en la piscina, pero sin dejar de ser testigo a cada momento.

Desde 1992, Roger Mixcoac, como se le conoce al coordinador de deportes de El Sol de Cuernavaca, ha escrito y comentado cada instante de los atletas, de sus glorias y también de sus derrotas. Nadie como él conoce al equipo de Morelos, el Zacatepec. Y ha ido documentando la vida de sus míticos integrantes.

Serio en su trato, concentrado siempre en mirar y escribir las crónicas, hazañas y logros deportivos, Roger Mixcoac es un “guerrero del periodismo”. Ni los momentos más difíciles de su vida, cuando perdió su casa por el temblor del 2017, le hicieron dejar de lado su trabajo. Es sin duda un experto de entrenadores, deportistas y lugares donde se hace o practica un deporte.

Roger Mixcoac es un ejemplo de tenacidad y optimismo, frente a una información no para, y todo para “que no se le vaya”, sin importar la hora y en dónde este, Tequesquitengo o el Centenario, Zapata o Xochitepec y Cuernavaca, él tiene que estar. Pocas veces sonríe, pero cuando logra una exclusiva celebra y se molesta si no se publica a tiempo.

Roger Mixcoac ha ido documentando la vida de los míticos integrantes del equipo del Zacatepec./Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Así es Roger Mixcoac, que llegó a Morelos, aunque nació en la CDMX, pero otro sismo el del 85 lo mandó a Morelos. Al paso de los años, el periodismo deportivo lo ha heredado a sus hijos y orgulloso comenta que tiene mucha fuerza para seguir. Bonachón, serio e inconforme siempre para que el deporte sea una política pública real, después de 30 años de trabajo ininterrumpido, recibirá el reconocimiento por su trayectoria periodística que entrega el Congreso de Morelos.

Bien merecido, por su gran labor al compañero Roger Mixcoac, quién desde la lente y sus crónicas vive, disfruta y sufre el deporte morelense todos los días.







