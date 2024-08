Cuatro consejos para ahorrar datos móviles en Android

Actualmente tener un celular sin datos móviles puede significar tener un aparato poco servible, pues las personas ahora utilizan con mayor frecuencia WhatsApp para enviar mensajes e incluso para realizar llamadas, además de que las redes sociales cómo Facebook, X o Instagram también necesitan de datos móviles para funcionar.

Debido a esto, sabemos que los paquetes que ofrecen las compañías de celulares ofrecen datos móviles, ya sea a través de sus recargas o por medio de paquetes, no obstante, esto no garantiza que en algún momento no puedas quedarte sin datos, por lo que es importante cuidarlos y saber cómo se pueden ahorrar.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Por lo anterior, aquí tenemos cuatro consejos sobre qué hacer para gastar menos datos:

Limita el uso de datos de las aplicaciones

En ocasiones, en nuestros celulares tenemos aplicaciones que utilizamos con menos frecuencia, por lo que creemos que no pueden consumir nuestros datos móviles, sin embargo esto puede ocurrir en un segundo plano.

Por esta razón te invitamos a restringir el uso de datos móviles a las aplicaciones que consideres menos indispensables. Para realizar esto en Android solamente tienes que seguir los siguientes pasos:

Ve a la opción de "Ajustes"

Después tienes que ir a "Conexiones" y luego a "Uso de datos"

El siguiente paso es ir a "Redes permitidas para aplicaciones" y ahí tendrás que elegir cuáles tendrán acceso a tus datos móviles cuando no estés conectado a una red wifi.

Activa la función de "Ahorro de datos"

Otra opción para no consumir tus datos de forma inmediata es activando la función de "Ahorro de datos" en tu celular. Esta opción permite que la mayoría de las aplicaciones obtengan datos en segundo plano únicamente a través de wifi.

Para activar esta opción sigue los siguientes pasos:

Dirígete a la opción de "Ajustes"

Luego a "Conexiones" y presiona en "Uso de datos"

Da clic a "Ahorro de datos" y presiona "Activar ahora"

Abre la app de Configuración del teléfono.

Presiona Internet y redes Y luego Ahorro de datos.

Doble Vía CFE lanza su servicio de Internet, ¿Cuánto cuesta?

Evita ver videos y descargar archivos pesados

Este consejo puede que suene muy lógico, pero sí, la recomendación es que evites ver videos en YouTube, ya que esta aplicación consume demasiados datos móviles.

También evita descargar archivos pesados cómo libros en PDF o documentos Word o de Excel.

Descarga archivos con antelación

Y por último, si estás planeando viajar, lo mejor será que un día antes descargues desde una conexión wifi tus series y música favorita, incluso, si utilizarás el GPS puedes descargar tu mapa.

Esperamos que con estos consejos puedas ahorrar más datos móviles, y que tu recarga te dure un mes o en caso de tener un paquete contratado, no te pases del límite de tu consumo.