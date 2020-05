Avanza segundo intento del lanzamiento de SpaceX y la NASA

SpaceX avanza este sábado acorde a lo previsto con el lanzamiento de su histórico primer vuelo espacial tripulado con dos astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional, aunque continúa la incertidumbre sobre el clima, informaron la compañía de Elon Musk y la NASA.

"Estamos avanzando con el lanzamiento hoy. Los desafíos climáticos continúan con un 50 por ciento de posibilidades de cancelación", tuiteó el administrador de la NASA Jim Bridenstine.

We are moving forward with launch today. Weather challenges remain with a 50% chance of cancellation. #LaunchAmerica — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 30 de mayo de 2020

El lanzamiento del cohete Falcon 9 con la cápsula Crew Dragon de SpaceX está programado para las 15H22 (14:22 horas Tiempo del Centro de México) desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Y se espera la asistencia del presidente Donald Trump.

El clima forzó el miércoles el aplazamiento de lo que habría sido el primer lanzamiento de astronautas desde suelo estadounidense en casi una década, y el primero tripulado de una empresa comercial.

"Procediendo con la cuenta regresiva hoy", dijo por su lado Musk, fundador de SpaceX.

De no ocurrir, la siguiente ventana, que está determinada por las posiciones relativas del sitio de lanzamiento a la estación espacial, es el domingo a las 15H00 (14:00 horas Tiempo Centro de México), y se pronostica el buen tiempo.

Los astronautas de la NASA Bob Behnken, de 49 años, y Douglas Hurley, de 53, expilotos militares que se unieron a la agencia espacial en 2000, despegarán hacia la Estación Espacial Internacional desde la histórica plataforma de lanzamiento 39A, como el Apollo 11.

Foto: AFP

La misión se desarrolla en medio de las restricciones impuestas para contener la pandemia del nuevo coronavirus, lo que obligó a los tripulantes a permanecer en cuarentena durante más de dos semanas.

Esta vez no habrá espectadores reunidos a distancia para observar el lanzamiento como es habitual.

La NASA pidió al público que se mantenga alejado de Cocoa Beach, el tradicional punto de observación, aunque esa solicitud no desalentó a los fanáticos de la exploración espacial, que se reunieron allí de todos modos el miércoles durante el primer intento.

¿Dónde verlo?

Si quieres parte del segundo intento del lanzamiento del primer cohete tripulado, podrás hacerlo desde las siguientes enlaces:

We are ready for liftoff! Tune in today starting at 11 a.m. ET to watch live coverage of the launch that will return human spaceflight to U.S. soil for the first time since 2011. 🚀🇺🇸 #LaunchAmerica



Liftoff is slated for today at 3:22 p.m. ET: https://t.co/H0kcgIhtmj pic.twitter.com/KfUSgHhtQ4 — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) 30 de mayo de 2020

Primer intento fallido

El pasado miércoles comenzaría una nueva era espacial con el lanzamiento del cohete Falcon 9 de la compañía aeronáutica SpaceX, sin embargo, este fue suspendido debido a las condiciones climatológicas.

Según el monitoreo del clima de ese día, el tiempo mejoraría 10 minutos después de la hora señalada para el lanzamiento, de acuerdo con SpaceX, pero el cohete estaba obligado a despegar exactamente a las 16:33 horas y no podía esperar, pues debe compatibilizar la trayectoria de la cápsula y la de la Estación Espacial Internacional (EEI), que está en órbita alrededor de la Tierra y a la que los astronautas deben llegar en esta misión de demostración, siendo finalmente aplazado para este sábado.

Bob Behnken y Doug Hurley, los dos hombres elegidos por la NASA para esta misión de demostración, estuvieron en cuarentena durante dos semanas ante la pandemia del Covid-19.

Foto: AFP

Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), fundada en 2002 por el empresario Elon Musk, quien está obsesionado con Marte y con la determinación de cambiar las reglas del juego de la industria aeroespacial, se ganó la confianza de la agencia espacial más grande del mundo.

SpaceX se convirtió en 2012 en la primera empresa privada en acoplar una cápsula de carga a la EEI. Dos años después, la NASA le pidió que adaptara la cápsula Crew Dragon para poder transportar astronautas.

"SpaceX no estaría ahí sin la NASA", dijo Musk el año pasado, después de un ensayo general del viaje a la EEI sin tripulación.

Targeting 4:33 p.m. EDT today for Falcon 9’s launch of Crew Dragon with @NASA astronauts on board. Teams are closely monitoring launch and downrange weather → https://t.co/bJFjLCilmc pic.twitter.com/XyyT9YgESB — SpaceX (@SpaceX) May 27, 2020

La agencia espacial ha pagado más de 3 mil millones de dólares a SpaceX para diseñar, construir, probar y operar su cápsula y hacer seis viajes espaciales de ida y vuelta. El desarrollo experimentó retrasos, explosiones, problemas de paracaídas, pero SpaceX venció al gigante Boeing, al que la NASA también pagó para hacer una cápsula, la Starliner, que aún no tiene lista.

Foto: AFP

La inversión, decidida durante las presidencias de George W. Bush para el envío de carga y Barack Obama para el de astronautas, se considera fructífera en comparación con las decenas de miles de millones que costaron los sistemas anteriores desarrollados por la NASA.

"Algunos han dicho que es inviable o imprudente trabajar con el sector privado de esta manera. No estoy de acuerdo", dijo Obama en 2010. La decisión del expresidente se encontró con la hostilidad del Congreso y de la NASA.

Checa la galería ⬇

El lanzamiento del primer vuelo tripulado de SpaceX se postergó hasta el sábado debido a las condiciones climatológicas. Foto: AFP La alta nubosidad y una tormenta eléctrica en la zona llevaron a cancelar el despegue quince minutos antes de que se produjera. Foto: AFP El lanzamiento estaba previsto para las 16.33 hora local cuando iba a despegar desde la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy. Foto: AFP Entre los testigos presenciales se encontraban el presidente de EU, Donald Trump, y el vicepresidente Mike Pence. Foto: AFP Al informar del aplazamiento, la NASA dijo que veinticinco minutos después de la ventana de lanzamiento se habrían producido las condiciones propicias. Foto: AFP Behnken y su colega Doug Hurley son los protagonistas de la Misión Demo-2.l Foto: AFP Inicialmente, las previsiones meteorológicas auguraban un cincuenta por ciento de probabilidades de que se pospusiera el lanzamiento Foto: AFP Después de dos horas a bordo de la cápsula los astronautas volvieron a las instalaciones del Centro Espacial Kennedy donde iniciarán los preparativos para el nuevo despegue. Foto: AFP El clima parece que mejorará de cara al sábado y las probabilidades de que se produzcan las condiciones climáticas propicias aumentarán hasta el 60%. Foto: AFP La tormenta tropical Bertha y el dinamismo del clima en Florida fueron dos de las principales razones por la que SpaceX y la NASA decidieron posponer el despegue. Foto: AFP La misión Demo-2 certificará la validez de los sistemas de lanzamiento de vuelos espaciales de SpaceX para la futura comercialización de la órbita terrestre tras viajar a la EEI. Foto: AFP







Te recomendamos el podcast ⬇

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Omny