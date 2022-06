Astronauta Katia Echazarreta realiza primer vuelo al espacio y lo dedica a México

Luego de un vuelo que duró aproximadamente 10 minutos, Katia Echazarreta, primera mujer nacida en México que viajó al espacio, regresó a la Tierra dentro de la nave New Shepard de Blue Origin.

Esta fue la quinta misión de la compañía de Jeff Bezos que se logró con éxito, en la que además de Echazarreta, viajaron otras cinco personas, sin embargo, ella fue la más joven.

Poco antes de su misión, dedicó su vuelo al país donde nació y con un mensaje motivó a que los demás también sigan sus sueños.

“Quiero dedicarle este vuelo al espacio a mi país y a toda la comunidad latinoamericana. Mi deseo es que veas esta misión, creas en ti y sepas que puedes ser el próximo”.

“Quiero dedicarle este vuelo al espacio a mi país, y a toda la comunidad Latinoamericana. Mi deseo es que veas esta misión, creas en tí, y sepas que puedes ser el próximo,” – Katya Echazarreta (@katvoltage) pic.twitter.com/84oy91YqdG — Blue Origin (@blueorigin) June 4, 2022

Esta nave fue propulsada por un lanzador que se desprendió una vez que la nave ya estaba en viaje y que regreso al mismo punto de origen.

Es decir que el tiempo transcurrido de la misión fue de 10 minutos con cinco segundos, misma que alcanzó una velocidad máxima de ascenso de tres mil 604 kilómetros por horas.

El uniforme que usa está hecho especialmente para ella con sus medidas. Foto: Cortesía Blue Origin

Segundos después del aterrizaje Blue Origin envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter en la que confirmó que esta misión espacial había culminado con éxito.

“Aterrizaje de la cápsula: ¡Bienvenidos de nuevo, astronautas!”, publicó.

Katia obtuvo la ayuda del programa Espacio para la Humanidad, el cual busca darle la oportunidad a más mujeres y minorías de poder viajar al espacio, pero fue gracias a su increíble talento que fue seleccionada de entre 7 mil postulantes.

Equipo de Blue Origin. | Foto: @blueorigin

¿Quiénes son sus compañeros?

Los cinco compañeros de Katia fueron Evan Dick, un piloto que también es marino y amante de las motocicletas.

Victor Hespanha, ingeniero civil de origen brasileño.

El piloto de aviones y aeronaves Hamish Harding.

Victor Vescovo, astronauta y buceador.

Jaison Robinson, paracaidista y aficionado de los deportes extremos.

.@katvoltage’s mission is to provide representation for women and minorities in #STEM fields. Her seat is sponsored by @SpaceHumanity, whose mission is to expand access to space. After #NS21, she will become the first Mexican-born woman and the youngest American to fly to space. pic.twitter.com/CkTTOSordo — Blue Origin (@blueorigin) June 4, 2022

Todos ellos junto con la joven mexicana, quien fue la única mujer de la tripulación, fueron presentados por Blue Origin en sus nuevos uniformes azules.

Por su parte, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, se mantuvo atenta durante toda la misión, compartiendo el vuelo y aterrizaje mientras expresaba palabras de aliento para la astronauta.

"Con la emoción de ver despegar rumbo al espacio a@Katvoltage, primera mujer mexicana en viajar al espacio. Sin duda su dedicación, talento y amor a México la convierten en un modelo para nuestra juventud. ¡Bravo!", escribió la funcionaria en un tuit.

3 … 2 … 1… Despega #NS21 🚀



Con la emoción de ver despegar rumbo al espacio a @Katvoltage , primera mujer mexicana en viajar al espacio.

Sin duda su dedicación, talento y amor a México la convierten en un modelo para nuestra juventud.

¡Bravo! 👏👏



pic.twitter.com/k6ijY6p5PM — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) June 4, 2022

Con información de Alfredo Maza