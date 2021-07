¡Next! Así será el viaje espacial de Jeff Bezos con Blue Origin

Será mañana 20 de julio cuando a sus 57 años, Jeff Bezos cumpla su sueño de ir al espacio luego de que el fundador del grupo Virgin, Richard Branson, se convirtiera en el primer millonario en salir del planeta.

El tan ansiado viaje será a más de 100 km del suelo terrestre, durará 11 minutos, y podrá llevar a seis personas, entre ellas su hermano pequeño Mark, reveló Bezos en su cuenta de Instagram.

Además de su hermano, en esta travesía también estarán presentes Wally Funk, quien se convertirá en el astronauta de mayor edad de la historia a los 82 años y Oliver Daemenen, que se convertirá en el viajero espacial más joven de la historia, a los 18 años.

Viajarán bordo del cohete New Shepard, llamado así en honor a Alan Shepard, el segundo humano y primer estadounidense en ir al espacio.

Un gran cohete

Blue Origin cuenta con este cohete reutilizable de despegue vertical y compuesto por un lanzador de casi 16 metros de alto y una cápsula semioval en la punta. Logra una aceleración superior a Mach 3; o sea, tres veces más que la velocidad del sonido.

A los 75 km de altura, la cápsula se despega y sigue subiendo hasta alcanzar más de 100 km, o sea la llamada línea de Karman que por convención internacional marca el inicio del espacio. Ahí es donde los pasajeros podrán soltarse.

La cápsula iniciará después el regreso a Tierra en caída libre. Se irá frenando por paracaídas y luego por retrocohetes. De su lado, el lanzador volverá a posarse automáticamente no muy lejos de su sitio de despegue.

Dicho cohete ha sido sometido a 15 ensayos pero nunca con pasajeros a bordo, de hecho los lanzamientos se realizaron al oeste de Texas, cerca de la pequeña ciudad de Van Horn y a diferencia de SpaceX, empresa de Elon Musk, Blue Origin lleva en total seis años de pruebas.

Hasta el momento ni Bezos ni su empresa han publicado cuánto cobrarán por los viajes espaciales, sin embargo, se sabe que el ganador de uno de los asientos para esta travesía pagó 28 millones de dólares.

Simulador espacial de Blue Origin en la conferencia Amazon Re:MARS / Foto: AFP

Cabe recordar que esta hazaña se realizará apenas dos semanas después de que el multimillonario dejó el cargo de director general de Amazon, una empresa que pasó de estar en un garaje a volverse una corporación en expansión valorada en 1.8 billones de dólares.

Con la mirada en las estrellas pero los pies en la tierra, Jeffrey Preston Bezos, seguirá vinculado al grupo del que posee cerca del 10% de las acciones como presidente ejecutivo.

