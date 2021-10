Neri Vela: Si los empresarios no fueran tan egoístas habrían más viajes al espacio

Oaxaca.- Con recuerdos sobre su expedición al espacio y sus inicios como estudiante, el astronauta Rodolfo Neri Vela llevó a cabo la conferencia sobre el "Futuro de la carrera espacial en el mundo", celebrando los 36 años del primer mexicano que visitó el espacio.

La plática se llevó a cabo como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca 2021, en las instalaciones del teatro Macedonio Alcalá del centro histórico de la ciudad.

El ingeniero puso como ejemplo los retos que desde un inicio le motivaron a lograr sus sueños, como fue el ganar una beca para estudiar en el extranjero sobre ingeniería y comunicación, así como el concurso que le hizo quedar como ganador en la lista de aspirantes a la misión Misión STS-61-B del Transbordador espacial Atlantis, que voló fuera de la atmósfera la noche del 26 de noviembre de 1985 desde el Centro espacial John F. Kennedy, ubicado en Florida, Estados Unidos.

El objetivo de este proyecto era poner en órbita el satélite Morelos II. Pero confesó que entre sus planes “nunca estuvo viajar al espacio”; sin embargo, ese concurso fue un reto para aplicar todos sus conocimientos adquiridos en su carrera profesional.

Como parte de su discurso, Neri habló de la importancia de motivar a las nuevas generaciones a leer y estudiar, ya que “los medios de antes eran muy limitados, no existían los celulares ni los avances tecnológicos de ahora, por lo que mi principal consejo que le doy a los jóvenes es que aprovechen todo esto, que no se confíen, porque el que se queda atrás nunca recupera el tiempo perdido, las oportunidades que se presentan son para los que se preparan con disciplina y perseverancia, ustedes tienen ese gran tesoro que se llama juventud si lo dejan escapar jamás lo van a poder recuperar”.

Y a pesar de su interés sobre la tecnología dice: “yo no uso celular, no quiero estar todo el tiempo conectado y localizable, no niego todas las ventajas que tienen y lo que ayuda a la gente en su trabajo, pero si requiero de alguna de sus funciones pido ayuda a quien sí lo tenga”.

El turismo espacial

En cuanto a la investigación y los avances sobre sobre el turismo espacial que realizan algunas empresas, el experto pidió mucho más atención a la industria privada sobre invertir en este tipo de proyectos.

“Los gobiernos deben poner en orden millones de necesidades y problemas, una parte de sus problemas es la educación y la investigación, el desarrollo de las empresas; sin embargo, les es difícil invertir en proyectos espaciales y a los empresarios les es muy difícil usar su dinero para esto, ya que no le ven una ganancia rápida”.

Pero, esto, refirió, lleva a que los nuevos talentos emigren a otros países donde pueden ser más valorados.

“Si el gobierno no apoyara a la NASA no existirían, sus mejores talentos van a decir 'me voy a vivir a otro país', a China o algún país de Europa, entonces los gobiernos pueden perder a sus mejores talentos si no los cuidan, si no les dan las oportunidades para que sean creativos, por eso es que tenemos tanta gente que se va.

“Lo que digo no solamente se da en México, hay muchos países que no cuidan el adecuado desarrollo científico y hay empresarios que son muy abusados que no les interesa su país, sólo su bolsillo, son muy egoístas, quieren ganancias rápidas y fáciles”.

Reafirmó que el crecimiento de una nación debe estar enfocado a la visión innovadora y no egoísta de los representantes de la industria privada.

“Para que un país sea grande se necesitan empresarios visionarios que quieran arriesgar e invertir como lo hacen en Estados Unidos; que la iniciativa privada pueda ir al espacio. Es preguntarles a los empresarios: ¿Te importa tu país, tu gente, o sólo te importas tú?, ¿te preocupa dejar algo para los demás?, el día que cambiemos esto estoy seguro que México va progresar más rápido”, concluyó.