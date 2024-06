Festa2024 | Millones de Army visualizan la trayectoria de BTS

Este 12 de junio, casi seis millones de Army se reunieron en la plataforma de Weverse para disfrutar de un maratón de videos de BTS: "BTS MV Replay: Timeline".

Este maratón se organizó con motivo de la celebración del Festa 2024 por los 11 años del debut de la banda surcoreana más importante a nivel mundial.

Como ya te había informado, el acceso fue gratuito a través de este Live de Weverse.

En punto de las 04:00 horas (hora del Centro de México), arrancó la presentación y hasta las 06:00 horas ya se habían compartido videos exitosos como: Spring Day, Not Today, Blood, Sweat & Tears, Fire, I need U, Dope, Butterfly, Boy in Luv, Run, Jus on Day, No more dream, We are Bulletproof, Yet to come.

Precisamente Yet to come fue el tema con el que finalizó el maratón en punto de las 06:17 horas, con casi seis millones de Army conectadas.

Jin, feliz de reencontrarse con Army

Apenas unas horas antes, Jin, el miembro más grande de BTS, egresó del servicio militar y se reunió con Army a través de Weverse, tal y como lo había prometido cuando se fue.

Este 13 de junio, Jin estará en el complejo deportivo Jamsil, Songpa-gu en Seúl,. a fin de saludar personalmente a un grupo de mil Army; posteriormente, hará un live sólo para Army con membresía.

hace un año seokjin nos decía en weverse que en cuanto terminara su servicio haría un live y que no haría planes para celebrar el aniversario #11 de bts junto a nosotros y cumplió su promesa, ESTE HOMBRE NOS AMA TANTO😭 pic.twitter.com/VgQ5Ub0vEW — ★ melu ?! (@goeskthh) June 12, 2024

¿Qué otras sorpresas hay para el Festa 2024?

El 7 de junio, Jungkook lanzó "Never let go" un tema compuesto y producido por él, pero este 12 de junio fue dado a conocer el video en el canal de Bangtan TV en Youtube.

Luego del Banbancon del pasado 8 de junio, ya sólo se espera el evento de este 13 de junio "Nos vemos Army".

Cartel del FESTA 2024 difundido por las redes de BTS. / Weverse

