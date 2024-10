Jungkook arma la 'party' en los cines del mundo

¡Jungkook no se detiene! Después del éxito de su película documental, Jung Kook: I am Stil, regresa a la pantalla grande con una edición especial que promete hacerte cantar a todo pulmón: The Party Edition. (Party, party, yeah!).

Army este nuevo lanzamiento, que incluye 20 minutos adicionales en formato Sing Along, te brindará la oportunidad de revivir los mejores éxitos de Jungkook, el vocalista principal de la banda surcoreana BTS.

¿Qué hace especial a la Party Edition?

Desde sus impresionantes actuaciones en Corea y Estados Unidos, hasta el inolvidable "Golden Live Stage" transmitido por Weverse, este documental te llevará a un viaje inolvidable junto a Jung Kook.

Jung Kook: I am Stil - The Party Edition contendrá hits como "Seven (con Latto)", "3D (con Jack Harlow)" y "Standing Next to You", entre otras.

Además, los 20 minutos extra en formato Sing Along te permitirán corear junto a Jungkook, creando una experiencia única y festiva que solo el maknae de BTS puede ofrecer.

Detalles del estreno

Esta proyección limitada llega a los cines de todo el mundo este 11 de octubre, así que ¡No te quedes sin boleto!

¿Dónde verla en Morelos?

Esta proyección estará disponible en Cinépolis. En Cuernavaca, por ejemplo, estará disponible en los complejos Portal D10 a las 15:00 horas y Averanda a las 14:30 horas. El costo del boleto es de 250 pesos, pero te recomendamos adquirirlo pronto, ya que el cupo es limitado.

Así que ya sabes Army no te pierdas la oportunidad de apoyar a Jungkook ¡Nos vemos en el cine!

