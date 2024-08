De Army para Suga: El futuro va a estar bien

¿El amor es incondicional? Al menos para ARMY y BTS, la respuesta es sí.

Hace unos días, Min Yoongi, mejor conocido como Suga de BTS, se vio envuelto en un incidente, el cual dio a conocer él mismo a través de la plataforma Weverse.

Suga se disculpó con ARMY, el fandom de BTS, por haber cometido una imprudencia. Nada habría pasado a mayores, y sólo se habría quedado en una anécdota, si no fuera porque hubo voces que cuestionaron el actuar del ídolo miembro de BTS.

Ante las voces de críticas, ARMY no se quedó de brazos cruzados y de inmediato puso manos a la obra para que Suga supiera que tenía el apoyo y respaldo de sus fans, al igual que lo tienen los SIETE miembros de BTS.

De esta manera, en cuestión de días, ARMY llevó a Agust D, el alter ego de Suga, a los primeros lugares en las listas mundiales, no solo de escuchas de su música, sino también en la venta de canciones digitales, como la de Billboard, con "Snooze".

Por si fuera poco, las fanbases se agruparon para brindarle apoyo a Yoongi de las formas más diversas, como conseguir que la cuenta de X del estadio Maracaná, en Brasil, publicara una imagen en morado.

Boa noite!



📸 @delmirojunior pic.twitter.com/HLvqgFfCsg — Maracanã (@maracana) August 26, 2024





En México, el fandom oficial del grupo surcoreano, también impulsa iniciativas para conseguir que algunos de los edificios más importantes o el propio Estadio Azteca o el Akron puedan emular al Maracaná.

Army México!



En estos momentos tan cruciales para BTS y nuestro querido Yoongi, es el momento de unirnos y demostrarles desde México que no están solos. Queremos que sientan nuestro apoyo incondicional y, para ello, estamos organizando una petición especial: que el Estadio… pic.twitter.com/nqZ94hFL4V — BTS MEXICO (@BTSARMY_MXCO) August 26, 2024



¿Nos ayudarían a iluminar el Akron de morado en apoyo a SUGA y BTS? Desde Jalisco, ARMY quiere mostrarles que estamos con ellos, tal como lo hizo el Maracaná en Brasil. ¡Hagamos brillar el amor por BTS!#AkronMoradoForYOONGIandBTS#BTS_ArmyGdl🇲🇽 #SugaGdl pic.twitter.com/X7HB1FEtGJ — Kpop Events 🇲🇽 (@KpopEventsGDL) August 28, 2024





Mientras esto se decide, ARMY Latam logró enviar vehículos al edificio de HYBE en Corea del Sur con mensajes de total amor y apoyo a Suga; además colocar, al menos 50 banners con mensajes de amor y apoyo.

LOOK AT THE TWO TRUCKS SENT BY LATAM ARMYs IN SUPPORT FOR BTS AND YOONGI IN FRONT OF THE HYBE BUILDING!! 🥹💜



BTS IS SEVEN

WE LOVE YOU BTS

WE LOVE YOU YOONGI

BTS NEVER WALKS ALONE

POR SIEMPRE CON LOS 7 💜

WE LOVE YOU BTS

BTS IS SEVEN

FUTURES GONNA BE OKAY pic.twitter.com/zrwTfkzguc — kath 🌿 (@jnmroses) August 28, 2024



POR SIEMPRE CON LOS 7 💜



WE LOVE YOU BTS

BTS IS SEVEN

FUTURES GONNA BE OKAY pic.twitter.com/zrwTfkzguc — kath 🌿 (@jnmroses) August 28, 2024 No solo hay pancartas frente al edificio de HYBE, también hay pantallas mostrando el mensaje de amor, gratitud, respaldo y confianza en BTS desde ARMY LATAM. Este proyecto es HERMOSO💜😭



BTS IS SEVEN

WE LOVE YOU BTS

WE LOVE YOU YOONGI

BTS NEVER WALKS ALONE

FUTURES GONNA BE OKAY pic.twitter.com/si2TZKEW5q — ★ melu ?! (@goeskthh) August 28, 2024





Como ven, para ARMY y BTS el amor sí es incondicional, y las acciones nunca son pocas para demostrar que ambos están hechos "a prueba de balas".