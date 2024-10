¡Feliz cumpleaños, Jimin! Así celebra el Army el 'Jimtober'

Este 13 de octubre, Jimin, uno de los miembros más queridos del grupo surcoreano BTS, cumple 29 años, y aunque el cantante actualmente realiza su servicio militar obligatorio, esto no frena las celebraciones.

En cada país, Army, el fandom más increíble que pueda tener un artista, celebra su amor por uno de los integrantes consentidos del grupo surcoreano.

En Busan, ciudad natal de Jimin, las festividades comenzaron desde la medianoche con un impresionante espectáculo de fuegos artificiales. Además, el café de su padre, ZMILLENIAL (anteriormente llamado Magnate), se ha convertido en un lugar de encuentro obligado para miles de Armys tanto locales como extranjeras, que han dejado flores y regalos.

El movimiento es tal, que las autoridades tuvieron que implementar un operativo especial para garantizar el orden.

No obstante, las celebraciones en otros países tampoco se quedan atrás. En Astana, Kazajistán, un evento especial iluminó una rueda de la fortuna de 68 metros de altura, mientras que en Seúl, un pop-up inspirado en su álbum “MUSE” recibió a los fans en el barrio de Ikseon-dong.

En otras ciudades como Budapest y Ciudad de México, las calles se llenaron de anuncios LED y fotomatones dedicados al cantante.

Durante el "Jimtober", algunos fanbases de Corea también han organizado un "ChimChim Bus" decorado con su imagen, recorriendo lugares relevantes para BTS como la sede de HYBE, e incluso, cerca de la base militar en donde cumple el servicio.

Este cumpleaños de Jimin también es un precalentamiento para el retorno de Hobi, cuya salida del servicio militar esta programada para el 17 de octubre.

¿Quién es Jimin de BTS?

Jimin, cuyo nombre completo es Park Ji-min, es un cantante, bailarín y compositor surcoreano, integrante de BTS. Nació el 13 de octubre de 1995 en Busan, Corea del Sur. Estudió danza contemporánea en la prestigiosa Busan High School of Arts antes de unirse a BigHit Entertainment.

Jimin debutó con BTS en 2013. En los años siguientes, su presencia en el escenario y su dedicación lo convirtieron en uno de los favoritos. Canciones como “Lie” de Wings (2016), “Serendipity” de la serie Love Yourself y “Filter” del álbum Map of the Soul: 7 muestran su versatilidad y el estilo único que lo impulsaría a tener una carrera en solitario.









