¿Army buscabas un BT21? Pues la app no soportó

Army, no, no es tu teléfono. La emoción por BTS y sus personajes de BT21 no parece tener fin. Ahora, con la llegada de una nueva colección en McDonald's, las Armys, fandom de BTS, estábamos listas para conseguir cada una de las piezas este 21 de agosto.

Sin embargo, ya "se sabe" que Army no se iba a quedar con los brazos cruzados.

Los servidores de mcdonald's en este momento aquí en México xd #BT21 pic.twitter.com/jANDCvZ35f — .7.8 (@9899_22) August 21, 2024

McDonald's decidió que para esta colaboración sería buena idea promoverla a través de la aplicación, con el fin de que el número de descargas aumentara (buena estrategia); sin embargo, pues... llegó el mediodía y la aplicación, simple y sencillamente, "no soportó".

En muchos dispositivos la aplicación marca error, así que hay que tener paciencia.





Es así que Army en México reporta que la app no abre, no deja realizar el pedido, marcando "error en la conexión" o bien "error inesperado". Ya lo checamos y efectivamente ya nos cansamos de ponerle "reintentar".

Por supuesto, las redes sociales han sido un buen lugar para que Army descargue la frustración. Como se sabe, la colección BT21 es una de las más esperadas.

LEE: ¿Quiénes son los BT21? Aquí te contamos sobre estos personajes





En X, hay quienes reprochan al restaurante de comida rápida no prever y no aprender del pasado, ya que en 2021 las tiendas lucieron completamente rebasadas por la cantidad de Armys que iban en busca de la colaboración directa.

Desde la mañana quiero comprar mi cajita y cuando iba a pagar me pide iniciar sesión cuando ya tenia li cuenta y ya no me carga se quedó así



McDonald's hagan algo aaahhh😭#BT21 pic.twitter.com/E1YcmNbFj6 — Min_JITB 🔥🇲🇽 (@MinMinni33) August 21, 2024 wey la entrada del cine está más barata que la cajita de BT21 en el McDonald's #BT21 — fer ⋆ (@hsgprtty) August 21, 2024





Lo que sí podemos confirmar que es que en Morelos, el menú está disponible solamente para recoger en tienda, y no para entrega a domicilio. También que, por momentos, la aplicación si te deja entrar, pero los menú están súper escondidos.

Si te sirve de consuelo, en algunos puntos, Army reporta que sí están vendiendo directo en mostrador, y que hasta te dejan escoger entre las siete figuras: RJ, Tata, Chimmy, Cooky, Shooky, Mang, Koya, y Van.

Así que, si ya compraste tu boleto para el documental de Jungkook y conseguiste tus BT21, considérate "la favorita de Dios".

hoy decidí ser la favorita d dios 🙏🏻#JUNGKOOK_IAMSTILL #BT21#BTS pic.twitter.com/ag9DorZLTA — 창빈 ; kaari !! (@binnielodyy) August 21, 2024 wey la entrada del cine está más barata que la cajita de BT21 en el McDonald's #BT21 — fer ⋆ (@hsgprtty) August 21, 2024

En tanto, acá seguimos porque quizá, sólo quizá, con un poco de paciencia podremos decir "¡Se logró!"









SOLUCIONES, BUSCÓ SOLUCIONES MCDONALD'S!!!#BT21 @McDonaldsMexico pic.twitter.com/tRo7op2AAn — Fell⁷ | ARE YOU SURE?! | I AM STILL (@maferkooka_097) August 21, 2024 No esperaba nada de ustedes y aún asi lograron decepcionar como todos @McDonaldsMexico #BT21 pic.twitter.com/q4QyfRaqC8 — zannasugar's (@Ansugar08) August 21, 2024 src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"> src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">





Miriam Estrada / @miriestra





Gossip Army: tienes una cita el 8 de agosto con Jimin y Jung Kook ¿De qué se trata? Gossip Bangbangcon 2024 | ¿Dónde ver los conciertos de BTS?