[Ocio] Artistas pasan del escenario a la pantalla grande

Cuando un músico que ha probado las mieles del éxito decide darle una oportunidad a la actuación, el público no siempre le devuelve un aplauso. Pero mientras que para algunos resulta en una experiencia aleccionadora e indicativa de que ese camino definitivamente no era, otros han demostrado que los seres humanos podemos tener talentos definitivos en más de un área, y que la música y la actuación pueden ir de la mano sabiéndose administrar. Uno de los casos más recientes y conocidos es el de Lady Gaga, cuya actuación en la película “House of Gucci”, de Ridley Scott, parece dirigirla a su siguiente nominación al Oscar.

Harry Styles

El ídolo de masas juvenil de nuestros tiempos, que alguna vez perteneciera a la exitosa boy band One Direction, dio el salto de la música al cine de la mano de uno de los directores más prestigiosos de nuestros tiempos, Christopher Nolan, en su película antibélica “Dunkirk” (2017). Cuando se anunció que Styles formaría parte del elenco, junto a un casting que incluyó a Tom Hardy y Kenneth Brannagh, la respuesta del público fue ambivalente. Por su parte, Nolan se limitó a aclarar que había sido la mejor audición para el papel.

Cortesía | @harrystyles





Cher

A sus 75 años de edad, Cher es hoy toda una diva de la música, pero también tiene una carrera actoral, al principio junto a su entonces pareja Sonny Bono con proyectos que no cosecharon gran éxito, pero después en solitario con películas que van del género musical a la comedia, donde ha compartido pantalla con actrices y actores como Kristen Bell, Matt Damon y Judi Dench, por mencionar sólo a algunos.

Cortesía | @cher





David Bowie

El cantante de “Starman” y “Heroes” no era un novato en la actuación cuando lo vimos participar en películas como “The Last Temptation of Christ” (1988), donde interpretó a Poncio Pilatos; o en “The Prestige”, donde encarnó a Nikola Tesla. De joven, Bowie estudió teatro vanguardista y el arte del mimo y participó en varias obras de teatro. En su caso, no sólo demostró ser talentoso para la actuación, pues también desarrolló un trabajo pictórico que ha recibido buenos comentarios por parte de la crítica.

Cortesía | @davidbowie





Lady Gaga

En 2018, Stefani Joanne Angelina Germanotta, su verdadero nombre, recibió una nominación al Premio de la Academia como mejor actriz principal por la película “A Star Is Born”, donde personifica a una estrella de la música en ascenso junto al actor Bradley Cooper.

Esta vez, Gaga encarna a Patrizia Reggiani, la viuda de Maurizio Gucci que pasó más de dos décadas en prisión tras ser acusada de pagar su asesinato a un sicario, y un papel por el que la cantante se preparó como toda una actriz de método.





