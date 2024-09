Are You Sure?!? | ¿Cuando se estrena el episodio 6 del programa de Jungkook y Jimin?

Los miembros más jóvenes del grupo surcoreano BTS, Jungkook y Jimin, no paran de disfrutar. ¿Cuál es su próxima parada durante su viaje compartido?

Army, lo sé, lo sabemos. Las aventuras de Jungkook y Jimin nos mantienen al borde del sofá cada semana. Si estás esperando, como yo, con ansiedad a que se estrene el nuevo capítulo de "Are You Sure?!?", aquí te cuento cuándo estará disponible por Disney Plus, y de qué va.

Si vienes de una galaxia lejana y aún no te has enterado, te recuerdo que "Are You Sure?!?" es un programa de viajes en el que Jungkook y Jimin nos comparten algunos destinos turísticos que visitaron juntos, con el fin de dejar contenido para Army mientras ellos se enlistaban en el servicio militar en Corea del Sur.

La idea de este proyecto surgió de Jimin, quien no dudó en proponérselo a Jungkook, quien también aceptó con mucho gusto.

Es así que, durante las últimas semanas, hemos disfrutado de momentos muy divertidos e íntimos de este dúo dinámico; aunque claro, en los dos episodios recientes no estuvieron solos, ya que V también disfrutó con sus amigos en las Islas Jeju.

Póster de Jungkook y Jimin. / X / @bts_bighit

¿Dónde ver "Are You Sure?!?"

Como se menciona líneas arriba, "Are You Sure?!?" está disponible en Disney+, con un capítulo semanal. El nuevo episodio está programado para estrenarse desde este 5 de septiembre. La serie se conforma de ocho capítulos, así que estamos en la parte final.

¿Qué países visitaron?

Los chicos de BTS aprovecharon el debut en solitario de Jungkook y su promoción en Estados Unidos para grabar los primeros episodios ahí. Antes ya habían filmado en las Islas Jeju, y finalmente, este 3 de septiembre, la cuenta oficial de BTS reveló que el resto del viaje transcurre en el paisaje nevado de Sapporo.

Sapporo, en Japón, es conocido por su clima invernal. De hecho, es sede de uno de los festivales más reconocidos a nivel mundial, precisamente el Festival de la Nieve. Grandes escenarios son construidos año con año con motivo de dicha festividad.





Así que ya lo sabes, este 5 de septiembre tienes una cita divertida con Jungkook y Jimin, con quienes la diversión está garantizada de principio a fin.

