Anime y Manga Fest en Cuernavaca tendrá actores de doblaje invitados

¡Ya está todo listo para festejar el Anime y Manga Fan Fest en Cuernavaca! El evento organizado por Morelos Fanfest es gratuito y abierto a todo el público.

Habrá concurso de cosplay, área de fotos, venta de alimentos, artículos coleccionables y temáticos, firma de autógrafos de los invitados especiales y otras sorpresas.

¿Cuándo será el Anime y Manga Fest?

El próximo 9 de junio desde las 11:00 a las 18:00 horas, en el Teatro Olimpia ubicado en la calle Motolinía esquina con boulevard Juárez en el centro de Cuernavaca. La entrada es gratuita y las primeras 200 personas en llegar obtendrán un regalo sorpresa.

¿Qué actores de doblaje están invitados?

Ellos son los invitados especiales al evento de Anime y Manga, darán una firma de autógrafos desde las 12:00 horas y un show en vivo.

Hugo Nuñez

Actor de doblaje mexicano conocido por darle voz a Nelson en Los Simpsons, a Ellen en la serie Death Note, Laito Sakamaki en Diabolik Lovers. También ha dado vida a personajes de la serie Yu-Gi-Oh! GX, Los Caballeros del Zodiaco Omega, Super Once, entre otras, series y películas.

Pabla Hermann

Locutora y actriz de doblaje chilena, da voz a varios personajes infantiles y en series de televisión como Marshall en Paw Patrol, Jinora en La Leyenda de Korra, Lotte en Little Witch Academy, Fluffy en Zack y Quack, participaciones en Orange is the New Black, entre otras.

Ruben Quezada

Un joven mexicano conocido como "Rubecai" que da vida a Rudeus Greyrat en Mushoku Tensei, Letty en Dragons Goes House, Black Star en Soul Eater, Ricky en Shadows House, entre otras películas de terror como "Mejor ten cuidado", "Daniel no es real", etc.

