[Animalia] Patos: una mascota sociable y cariñosa

Los patos son animales, en su mayoría, cariñosos, sociables, inteligentes y emocionales; si deseas tenerlo como mascota, debes saber que pueden jugar, pasear en la calle e incluso llegan a entender indicaciones con la suficiente práctica.

Se trata de aves acuáticas, pero que también pueden vivir sobre la superficie terrestre. Habitan cerca de agua dulce o salada, como lagunas, pantanos, humedales o ríos. Son capaces de volar y recorrer grandes distancias cada año y tienen una expectativa de vida promedio de diez años.

Existen más de cien especies de patos que se clasifican en subfamilias, las más comunes son: colorados, domésticos, torrentes, suirirí bicolor, zambullidor y real; algunos suelen vivir durante largos periodos en el mismo lugar y eso depende de la cantidad y la variedad de alimentos que dispongan en el hábitat.

Los patos domésticos tienen un temperamento tranquilo que le permite convivir con las personas. Una recomendación importante es que los patos no son mascotas para tener en el piso, por lo que si no se cuenta con un jardín, nuestro nuevo amigo no la pasará muy; asimismo, al ser animales sociables a los patos no les gusta estar solos, por lo que es recomendable tener al menos dos.

Las primeras cuatro o cinco semanas es recomendable mantenerlos en sitios cálidos, incluso se les puede adoptar un nuevo hogar con una caja de cartón, ya después del mes y medio de vida ya se podrán liberar en los patios siempre y cuando se tenga un buen clima.

Existen casas que se pueden comprar ideales para los patos, pero ellos buscaran el lugar donde se sientan cómodos, además es importante que tengan un lugar con agua para cuando ellos quieran meterse ahí.

La buena noticia es que los patos no suelen dar olores. Sus heces no huelen igual que los de gallinas. Para una limpieza fácil, podemos poner un suelo de arena en el corral. De esta forma, cada vez que necesitamos limpiar, simplemente hay que sacar las heces con una pala.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter