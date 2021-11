[Animalia] Cocodrilos, intimidan hasta a los más valientes

Hace 56 millones de años se extinguió el último dinosaurio, en ese evento, en el que un meteorito de al menos 19 kilómetros de diámetro golpeó la península de Yucatán, se extinguió más de la mitad de la vida e el planeta. Sin embargo, hoy todavía compartimos nuestra Casa Azul con algunos fósiles vivientes y parientes muy cercanos de los dinosaurios.

En esta ocasión hablaremos de un animal cuya piel es gruesa y rugosa; es enorme y tiene unas fauces de miedo y que su presencia intimida hasta al más valiente: los cocodrilos.

Aunque algunos de los cocodrilos que convivieron con los dinosaurios también se extinguieron, aún encontramos a varios sobrevivientes. Estos increíbles e imponentes animales (que además son exitosos) son reptiles y se calcula que habitan la tierra desde hace al menos 200 millones de años. Tienen hábitos muy especiales, pueden vivir en lagunas salinas y cuerpos de agua dulce. Su piel particular y su gran tamaño pueden llevarlos a pesar hasta 800 kilos y medir unos 6 metros de largo, sin duda verdaderos dinosaurios.

Los cocodrilos son extremadamente sigilosos al cazar, se sumergen y se acercan poco a poco a su presa / Cortesía | Karime Díaz

Como todo buen reptil, los cocodrilos, a diferencia de nosotros, los mamíferos, no pueden generar calor, así que estos animales regulan su temperatura posándose al sol mientras abren y y cierran sus hermosas mandíbulas mortales. Y es que son extremadamente sigilosos al cazar, son carnívoros y su estrategia es extraordinaria. Se sumergen y se acercan poco a poco a su presa y su ataque es sumamente rápido,ya que en el agua pueden alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora. Ya atrapando a la presa, empezarán a dar vueltas con la finalidad de desmembrarla parte por parte, al no poder masticarla y tener que tragar trozos de buen tamaño para comer. ¿Apoco no son intimidantes? Al tener esta naturaleza, es muy poco aconsejable considerarlos como mascotas, pues no es tan sencillo domesticarlos, además de que se requieren permisos especiales para que todo sea bajo el marco legal.

En el mundo hay 23 especies de cocodrilos y en México se reportan tres según la Profepa: el cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii), el cocodrilo de río (Crocodylus acutus) y el caimán (Caiman crocodilus). Estas especies representan grandes intereses comerciales ya que su piel, carne, grasa y dientes se comercializan para diferentes fines y es el humano su peor amenaza.









➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter









Local Suscríbete Promo Fresno Cuernavaca