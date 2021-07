[Nosotras] Alerta de Violencia de Género pasa desapercibida en Morelos

A casi seis años de decretar en ocho municipios de Morelos la Alerta de Violencia de Género (AVG) como mecanismo de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, las evidencias muestran que los resultados no han sido los deseados, pues, hasta hace un mes, el estado ocupaba el primer lugar en feminicidios a nivel nacional.

De acuerdo con el Instituto de la Mujer, que dirige Flor Dessiré León Hernández, las fallas en la alerta es que, a la fecha, según estudios, no se ha logrado transversalizar la perspectiva de género y, en este caso, la importancia que tiene la AVG y cuáles son las competencias de cada una de las autoridades para que se dé cumplimiento a la misma.

Reconocieron que la delimitación de competencias no se realizó claramente desde la declaratoria. “Y es que cuando se realiza el Programa Integral en 2016, para dar cumplimiento a la AVGM, se determinan competencias que nadie cumple, todas las dependencias eran responsables de todo y nada en lo específico y no se determinan sanciones por incumplimiento”.

Hasta ahora, la Ley no establece sanciones a efecto de poder hacer cumplir los mandatos de la Alerta. Otro ‘descuido’ es que los dictámenes de la Federación no han sido constantes y ha habido falta de continuidad en la política pública de la AVG. Diversas dependencias han sido responsables, no ha habido continuidad ni en los informes ni en los dictámenes, ha estado cambiando la forma en que se entrega la información.

Uno de los principales problemas es que no se logra entender la AVG como un asunto de Estado, se manda la Alerta sólo a ciertas autoridades que no tienen todas las herramientas ni todo el poder para hacerla cumplir.

El Instituto de la Mujer precisa que la Alerta de Violencia de Género se compone de 53 acciones y no todas están encaminadas para las mismas autoridades: medidas de seguridad, medidas de prevención, medidas de justicia y reparación, una medida para visibilizar la violencia de género y además 4 propuestas del Informe del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario GIM. De todas esas medidas se desprenden las 53 acciones a su vez; acciones que no dependen de una sola unidad de Estado, están asignadas para muchas autoridades.

Hasta ahora, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres ha permitido visibilizar la violencia feminicida, pero si se cumplieran todas las medidas, el panorama sería otro para Morelos, porque lamentablemente hasta el mes pasado ocupaba el primer lugar en feminicidios, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública.

Un elemento más que llama la atención es que a seis años de distancia de la implementación de la AVG, en Morelos únicamente se haya gastado 2.3 millones de pesos entre 2016 y 2020 para atender la Alerta de Violencia, reveló el sitio web Serendipia.

El portal dirigió 21 solicitudes de información a Morelos: a los ocho municipios con Alerta de Género y a las 13 dependencias estatales encargadas de atender esta medida. La solicitud era para tener acceso una lista con los gastos exclusivos de la AVGM y los documentos que comprobaran dichas erogaciones para conocer cuáles de estas medidas ha puesto en marcha y cuánto ha gastado en ellas.

Sin embargo, la información dada a conocer precisa que solo Cuernavaca, Puente de Ixtla, el Sistema DIF estatal y el Tribunal Superior de Justicia reportaron gastos en respuesta a las solicitudes de información. El resto de los municipios y dependencias no contestó, no atiende la AVGM, no tiene registro de erogaciones o las está buscando.