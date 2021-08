[Nosotras] Agenda legislativa es poco feminista

Desde hace casi 18 años, cada 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Congreso de Morelos realiza el Parlamento de Mujeres a fin de dictar la agenda legislativa de género del estado; sin embargo, a la fecha no ha podido concretarse este propósito.

El Parlamento de Mujeres, Espacio de Interlocución Ciudadana, se instaura en 2003 con la diputada Bertha Rodríguez Baez, quien entonces presidía la Comisión de Equidad, hoy de Igualdad de Género. Ideado para darle voz a las mujeres y que fueran ellas quienes informaran a las y los diputados qué hace falta por hacer; su origen tiene que ver con crear una agenda legislativa que priorice los asuntos de las mujeres en todos los aspectos.

De este ejercicio de participación ciudadana se desprenden mesas de trabajo en donde las ciudadanas llevan las problemáticas que están palpando y que deben convertirse en políticas públicas. En tanto, el espacio de interlocución ciudadana está conformado por organizaciones de la sociedad civil que, una vez realizado el parlamento de mujeres, dan seguimiento a lo que tendría que ser la agenda legislativa de género.

La actual presidenta del Instituto de la Mujer del Estado, Flor Dessiré León Hernández, confirmó que si bien desde 2003 existe el parlamento de mujeres, el espacio de interlocución no está activo, tan es así que desde hace cerca de seis años no ha sido convocado, y este año el parlamento no pudo concretarse, aunque es importante porque recoge las necesidades de las mujeres morelenses.

En 2021 el Parlamento de Mujeres no se pudo efectuar por la pandemia y el desarrollo del proceso electoral 2020-2021, acordando la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos suspenderlo.

Falta de transparencia impide conocer trascendencia del Parlamento de Mujeres

León Hernández puntualizó que la organización civil Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina (CIDHAL) realizó un ejercicio de seguimiento al parlamento de mujeres, a fin de verificar si lo que estaban pidiendo las mujeres desde 2003 había obtenido resultados o se había avanzado a su resolución, pero al no existir un ejercicio de transparencia, ha impedido conocer qué propuestas se han convertido en políticas públicas.

No obstante, confirmó que la agenda legislativa de género en la entidad está paralizada, la cual se conforma de los resultados obtenidos en el parlamento de mujeres y de la mesa de armonización legislativa que se desprende a su vez de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia donde las y los legisladores informan sobre la promoción de algunas iniciativas en la materia.

“Como tal en nuestra entidad nos falta un ejercicio integral que conforme la agenda legislativa de género, resultados del parlamento de mujeres y resultado de la mesa de armonización legislativa”.

Por su lado, Ángelica Sánchez Santiago, coordinadora de CIDHAL, aseveró que a pesar de esperar que la actual legislatura, al contar con una mayoría de mujeres, podría trabajar una sola agenda de género, no se ha logrado.

La sociedad civil organizada y feministas han impulsado diversas iniciativas, pero son pocas las que han logrado transformarse en políticas públicas, un claro ejemplo de ello, es la violencia política de género, la cual presentaron en su momento desde la etapa de candidaturas a las diputadas locales.

“Pero que yo te diga que el Congreso tomó esas propuestas y las bajo como agenda género eso es lo que no se ha podido lograr”.

Uno de los temas pendientes y que no ha podido transitar en la entidad, es el derecho a decidir. En 2011 fue la última ocasión en que la sociedad civil intentó se incluyerá en la agenda legislativa; en 2020 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CHDM) junto con activistas impulsaron su aprobación, pero hasta el momento no ha podido concretarse.