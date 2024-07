Adrián Sais visita Cuernavaca para presentar su EP 'Duelo'

El cantante Adrián Sais visitó Cuernavaca para presentar su nueva música, que forma parte de su EP "Duelo" un material muy personal que parte de vivencias propias.

"Es un EP que estará integrado por cinco canciones, las cuales van saliendo mes con mes, y cada una representa las etapas que se experimentan en un duelo, en este caso es sentimental, de un duelo de una relación que tuve y no funcionó", expresó Adrián Sais.

A raíz de esa experiencia propia, Adrián comenzó a investigar más sobre el tema del duelo, al darse cuenta de que era lo que estaba experimentando, y así surgió la idea de escribir estos temas en colaboración con el productor Xerónimo Mansur.

Actualmente, las primeras dos canciones de este material, ya están disponibles en todas las plataformas digitales. Éstas son "Negación" e "Ira".

La negación es donde no puedes creer la situación y sientes que es no está pasando. Y la ira refleja cuando estás enojado con la vida y es precisamente lo que abordo en esos temas

Desde el inicio de su carrera, Adrián ha demostrado ser un artista versátil y comprometido con su arte. Su participación no solo se limita a la interpretación vocal, sino que también ha sido el compositor y ha estado íntimamente involucrado en la producción musical y visual de todo su material, mostrando su dedicación y pasión por la música.

Adrián comparte que en su cabeza cada etapa tenía un sonido distinto, por lo que las cinco canciones son pop, pero la de "Negación" es más al estilo synth pop y especialmente la de "Ira" está más inclinada hacia el pop rock.

"Todas demás tienen como base el pop pero en una mezcla con diferentes sonidos, y lo que hemos sacado hasta ahora, a la gente le ha gustado bastante. Además, las canciones están entrelazadas y al final, en conjunto serán como una sola historia".

El cantante Adrián Sais. / Cortesía / Adrián Sais

El artista menciona que en un principio, tuvo nervios de que la gente no comprendiera la temática y esta difícil situación, sin embargo, han conectado muy bien con las dos primeras calificaciones y ha recibido buenos comentarios.

"Tenía nervios de que no comprendieran mi drama, pero afortunadamente todo bien, desde el primer lanzamiento, mucha gente me escribió que se identifica con la letra, que están pasando por algo similar e incluso me dicen que ya quieren escuchar todas las canciones, para superar a esa persona o situación".

Los próximos temas serán lanzados en los siguientes meses:

"Negociación" el 16 de agosto

"Depresión" el 17 de septiembre

"Aceptación" el 18 de octubre.

"Cuando terminé mi disco anterior, me prometí a mí mismo, que las siguientes canciones serían más honestas, con la idea de ser más transparente con lo que quiero decir; se presentó esta situación, que en un principio fue para drenar mis emociones y fue un proceso muy doloroso pero a su vez enriquecedor".

Al culminar el lanzamiento del EP, el siguiente paso en su carrera es buscar espacios para presentarse en vivo e interpretar estos temas.

A la par del EP, el artista trabajó un cortometraje especial para este material, que es una ventana visual a sus canciones. El corto está dirigido por Eduardo Sin, una producción en la que Adrián nos guía a través de las emociones, explicando la conexión y el motivo detrás de la composición de las canciones.

Se grabó en diversos puntos de la Ciudad de México para proporcionar una atmósfera única a cada etapa del duelo. Además, Adrián demostró su talento actoral, capturando y expresando las diversas emociones que cada etapa del duelo implica. Además, el cortometraje cuenta con la participación de Mafer Galaviz, una bailarina que aportó ritmo y emoción, enriqueciendo la narrativa visual con su interpretación.

"Es como un pequeño tráiler, que quise hacer como contexto de todo esto del duelo, porque tenía miedo que la gente no entendiera lo que quería decir o no se sintiera identificada. Y me di cuenta que había aprendido mucho sobre mí y sobre las etapas del duelo y quise escribir una conclusión de lo que había aprendido y quise compartirlo de manera audiovisual".

A lo largo de su carrera, Adrián ha demostrado su gran talento, y en sus dos materiales discográficos ha tenido una evolución tanto lírica como musical, con propuestas más maduras y transparentes.

"Siento que logré una evolución musical entre ambos álbumes, desde la manera de componer que quise hacerlo como un Storytelling, y también hubo un cambio importante en los sonidos".

