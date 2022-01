Activistas protegen a los animales con sus propios medios

Cada 17 de enero se celebra el Día del Protector Animal en memoria a San Antonio Abad; en los últimos años, en el estado han venido creciendo las agrupaciones que siguen su ejemplo en velar por los derechos de animales, en rescatarlos, buscarles una segunda oportunidad, incluso incidiendo para reformar las leyes, labor que hacen con sus propios recursos.

En el día de San Antonio Abad se acostumbraba que los fieles católicos acudieran a misa con sus animales, esta tradición se ha venido perdiendo, en algunos poblados como Acaptzingo se acostumbraban hacer cabalgatas.

Si bien no llevan a sus mascotas a la iglesia, los protectores de animales hacen conciencia en su cuidado y que tienen derechos a ser respetados.

Lupita Xicontecatl, presidenta de la Asociación Civil Cuernavaca Ama a sus Animales, comentó que ser protectora de animales es una labor bonita pero a la vez tiene una parte muy dolorosa.

Así como San Antonio Abad, que amaba a los animales, si los rescatistas y protectores de animales identifican que alguno es maltrato acuden hablar con el dueño, les hablan de las leyes que existen vigentes y si no se los entregan recurren a la Fiscalía para denunciar.

Los animales que son rescatados son llevados a un veterinario, les compran medicamentos, los llevan a sus domicilios o algún espacio designado para ponerlos en cuarentena e iniciar con el protocolo de salud, el cual consiste en desparasitarlos, vacunarlos, esterilizarlos, dependiendo de su daño emocional se puede recurrir a contratar un etólogo para que sea tratado y pueda ser integrado a una familia.

El que un animal esté listo para ser dado en adopción puede llevar unos meses, esto dependerá del estado en el que haya sido encontrado.

Todas estas acciones son realizadas con sus propios recursos, inclusive algunas personas se dedican a limpiar casas para poder generar los ingresos para el rescate de animales.

La activista refirió que han identificado que es más fácil trabajar en tema de la concientización y educación en los jóvenes y niños, con la sociedad en general se busca hacer ver que no están obligados a amarlos, pero sí a respetar a los animales.

“Se calcula que van a pasar tres generaciones para que nuestro trabajo de hoy en día comience a ver los primeros resultados”, expresó.

Su trabajo no sólo se ha limitado al rescate de animales sino que también han trabajado en cambiar las leyes, recordó que el año pasado promovieron con la legisladora local, Ana Guevara, la reforma al artículo 327 del código penal y con lo cual se sanciona el maltrato, la crueldad, la zoofilia y el asesinato con hasta cuatro años de prisión.

Actualmente trabajan con la diputada Tania Valentina para que en la nueva Ley Estatal de Fauna se prohíba la pelea de gallos; mientras que con el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, se creó la Fiscalía en Medio Ambiente, donde se podrán interponer denuncias de maltrato animal que ocurran en la capital del estado.

Lupita Xicontecatl comentó que sin duda lo mejor que le ha pasado en esta vida son sus dos hijos y poder ayudar a los animales, “al final ellos me ayudan a mí porque nos vuelven mejores personas, yo creo que la gratificación que me da es dejar de ver unos ojos tristes, ver unos ojos alegres porque al final eso me alimenta el alma”.

Nuevas generaciones, más sensibles al tema

Araceli Redondo Domínguez, integrante de la agrupación Conciencia Animal, recordó que su labor como rescatista se inició justamente al ver una publicación en redes sociales de una pareja de perros pitbull en pésimas condiciones, y al platicar el tema con amigas nació este grupo que busca proteger y crear conciencia sobre el tema.

Además, se dieron a la tarea de realizar campañas de esterilización masivas para evitar una sobrepoblación y se integraron a las labores en el Acopio Animal Cuernavaca.

Incidieron desde hace dos años y medio para que el Acopio Animal, en vez de que sacrificaran a los animales mejor se dieran en adopción, buscarles otra oportunidad de vida.

No ha sido un camino fácil, sobre todo porque no existe una educación al no maltrato y no al abandono, y menos a la esterilización; existen muchas necesidades, una mejor aplicación de las reglas que ya existen, que se implementen las multas contra quien maltrata o abandona a su mascota.

Destacó que la Coalición por los Animales por Morelos, la cual la integran alrededor de 18 grupos de animalistas, han logrado avances en las reformas para castigar a los maltratadores.

Han observado que los jóvenes y niños son más sensibles en el cuidado de la naturaleza y seres sintientes (animales).

“Lo gratificantes es que mucha gente está cambiando su forma de ver a los animales de compañía, principalmente porque están a un lado de nosotros y por algo existen, y sean tratados con dignidad, y hemos logrado un gran número de adopciones y llevar un seguimiento, poder percatar que la gente sí está entendiendo esta parte de atención, cuidado y respeto”, dijo.

Si bien y no se acostumbra a llevar a las mascotas en el Día de San Antonio Abad a la iglesia, sí acostumbran a rezarle cuando tiene casos complicados.

Apoyando las causas

Silvia Aguilar representa la página de Facebook Eventos con Causa Cuernavaca, se dedican a la gestión u organización de eventos para obtener recursos económicos para apoyar a diversos rescatistas y refugios, ya que son los que están en contacto directo con los casos de maltrato o abandono de animales.

No reciben ni un peso, cuando realizan algún evento o rifa dan el número de cuenta directo de la rescatista o refugios, solo hacen la rifa y entregan los premios.





