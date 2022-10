Abren las Casas del Terror en Plaza Forum Cuernavaca

Si te encanta el terror, el suspenso y la adrenalina, las Casas del Terror en la Plaza Forum Cuernavaca es una excelente opción para vivir estos días de muertos.

Los muertos vivientes y demás personajes de terror se han apoderado del Parque de Diversiones Barrio Frenezi, puedes ir en familia, con amigos y divertirte a lo grande.

Las casas del terror están listas para asustar a sus visitantes de viernes a domingo a partir de las 18:00 horas.

Las casas del terror albergan toda clase DE monstruos, zombies y animales mutantes, aquí te presentamos cuáles opciones tienes para elegir.

Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

Laboratorio

En 1985 en la ciudad hubo una explosión en el conocido laboratorio de biología molecular GEMH. Este era un laboratorio que se enfoca en desarrollar, a través de mutaciones animales, medicinas para curar enfermedades humanas. La explosión se debió a que combinaron adn de diferentes especies con un compuesto químico que reaccionó de forma violenta y calentó varios reactores generando dicha explosión.

Esto desarrolló una mutación entre animales y los doctores que estaban ahí y que reaccionan a cualquier ruido atacando de forma despiadada a cualquier movimiento, tu decides si quieres estar ahí, tendrás que ser muy sigiloso.

El sótano

El señor Brown era muy conocido en el pueblo por ser uno de los proveedores de carne más grandes de la zona. Sin embargo, también era conocido por su mal humor y malos tratos que da a la gente que derivó la muerte de su esposa.

Luego de la explosión del laboratorio la granja del señor Brown se vio afectada en numerosas pérdidas mortales de sus animales. Además, los animales sobrevivientes, se veían bastante inquietos por algunas anomalías que estaban sucediendo. Dentro de su casa se percibe un olor a terrible putrefacción y a muerte; la gente empieza a sospechar que dentro de la casa se llevan a cabo rituales satánicos.

Dark Zone

Entrarás a buscar la única cura a la terrible infección que ha contagiado a todo el pueblo. El único detalle es que no hay luz. Solo podrás confiar en tus sentidos para no perderte y no caer en las garras de un animal que dicen está rondando por el lugar por lo que tendrás que entrar descalzo para no hacer ruido. Siente, escucha y huele para guiarte, pero hazlo rápido ya que el animal está cerca.

La purga

Este es el barrio más peligroso de la ciudad. En él se refugia la peor escoria de la ciudad. Gente que lo único que le interesa es ver sangrar al mundo. Todos los que quieran cruzar por su zona tendrán que arriesgar su vida, pues a ellos les apasiona ver sufrir a la gente. Corre, grita, llora, pero mantente con vida.

Recuerda que este evento es exclusivo y único en la Ciudad de Cuernavaca, y solamente puedes adquirir tus boletos en la taquilla del parque de diversiones Barrio Frenezí en Fórum Cuernavaca, o en línea en: www.feriadelterror.com

Te explicamos cómo funciona la Feria del Terror, consta de 3 recorridos y para tener acceso ilimitado a las 3 casas del terror solo deberás pagar 199 pesos por persona. Pero si así lo deseas y quieres continuar con la adrenalina al límite puedes comprar el paquete que incluye: las 3 casas del terror y juegos mecánicos, con acceso ilimitado por solo 299 pesos por persona.