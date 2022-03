8M | Blanca Brenda Ruiz, entre la vida y la muerte

"Nosotros fuimos la última mano que agarraron, la última personas que vieron, fuimos sus últimas palabras hacía con su familia. Trabajar en área Covid fue una experiencia dolorosa, pero también inolvidable", dijo Blanca Brenda Ruiz Chávez, quien a sus 28 años ha vivido una de las experiencias a decir de ella, más inolvidables.

Desde marzo del 2021, Blanca fue llamada para trabajar en área Covid, ya que su profesión de enfermera especialistas en cuidados intensivos la hacía necesaria en la Clínica del ISSSTE en Cuautla.

"Llevo un año trabajando como enfermera especialista con contacto directo con paciente con diagnóstico o sospecha de Covid, no ha sido nada fácil, pero trabajar en esta área ha sido una experiencia inolvidable, una experiencia que nunca pensé vivir, triste en muchas ocasiones porque he visto a pacientes sufrir, partir, y el hecho de que tú eres la única personas que está parada a su lado cuesta mucho, pero, también he visto a gente curarse y salir de aquí".

Para Blanca Brenda ser enfermera es lo más importante, "porque es la vocación que yo tengo hacia mi profesión, el amor de cómo desempeño mi trabajo y, el amor de cómo trato a mis pacientes. El darle la noticia a la familia, el último comentario de su familiar, es triste, pero también han salido pacientes y el verlos irse de alta es muy gratificante".

Los trabajadores de la salud han sido sin duda pieza clave durante esta pandemia por Covid-19, y sin duda las enfermeras y enfermeros han sido la columna vertebral del sistema de salud, siendo ellos quienes, desde un inicio, han estado en primera línea de batalla contra esta enfermedad.

Sin embargo, Blanca reconoce que como mujer no ha sido difícil este trabajo, ya que tanto hombre como mujeres lo pueden realizar, es necesario únicamente, dijo, tener vocación y entrega para realizarlo de la manera correcta, y tener el compromiso sobre todo.

"El 8 de marzo significa tener la igualdad, la oportunidad de estar aquí; el hecho de ser mujer no significa que tengamos menos oportunidad sino al contrario es tener la misma igualdad que los hombre. Hoy las mujeres podemos especialistas, médicos y tomar todos los cursos al igual que un hombre".

Es por ello que reconoció que el ser mujer no significa que no van a poder, sino que al contrario, se tiene la fuerza, la voluntad y unidad para poder hacer lo que más se desea y se quiere.