Cinco ideas de cómo vestirte esta Noche Mexicana

Ya es la noche mexicana y sin duda es uno de los días más esperados, ya que, además de degustar comida deliciosa, también puedes ¡estar a la moda!

Entonces, si buscas el mejor look para dar ¡el Grito! sigue leyendo porque aquí tenemos cinco outfits muy mexicanos.

Vestido folclórico con estilo

Un vestido inspirado en la vestimenta tradicional mexicana puede ser una idea genial. En las tiendas del centro puedes encontrar un vestido de folclor bordado, con detalles de encajes.

Los hay para todos los gustos con colores como rojo, verde y blanco. Cualquiera de ellos es perfecto para esta ocasión.

Puedes combinarlo con huaraches o alpargatas, y rebozo. Sin duda un look muy cómodo y elegante.

Mezcla de lo tradicional con lo moderno

Si quieres un toque más juvenil a tu look puedes combinar una blusa de manta con detalles bordados con unos jeans de cintura alta o bien falda en negro; si añades un cinturón discreto y unas alpargatas tú look no pasará inadvertido por su estilo contemporáneo.

No olvides que los accesorios son fundamentales, por lo que puedes usar unos aretes grandes ya sea con figuras de alebrijes o bien una diadema de flores.

Clásica inspiración charra

Nada más mexicano que el clásico traje charro, pero si quieres llevarlo a otro nivel puedes inspirarte en él y utilizar un pantalón negro ajustado, con una camisa blanca en combinación con una chaqueta corta con bordados dorados.

Otra opción es un vestido corto, ajustado, igual con bordados en dorado o plateado.

Los detalles adicionales pueden ser un sombrero de charro con unos botines al juego. Obviamente no pasarás jamás inadvertida.

Muy relajado, pero bohemio

Otro look que será una excelente elección puede ser un pantalón algodón en tonos terra, con una blusa con encajes o bordados en el mismo color. Añade unas sandalias cómodas y un sombrero ancho.

La clave en este look está en los accesorios: unos collares largos y anillos de plata serán el toque final para este look muy sencillo y trendy.

¿Y para los hombres?

La última recomendación va dirigida a los hombres, ya que ellos también tienen que verse súper guapos en estas celebraciones, y qué mejor que con una guayabera en colores oscuros, ya sea azul o negro con bordados discretos.

Se puede combinar con pantalón oscuro o claro, dependiendo la formalidad de tu noche mexicana.