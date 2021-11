Zaira Salgado recibirá por segunda vez Premio Estatal

Zaira Paulina Salgado Landa, especialista en la disciplina de taekwondo, toda una vida dedicada a las artes marciales se volvió a consagrar logrando por segunda vez el Premio Estatal del Deporte Morelos 2021, en el categoría de “Deportista”, acompañando a Luis Antonio Avilés Ferreiro “el Flash” y a Jonás Casademunt Maillé, elementos destacados en atletismo y natación, respectivamente.

Germán Villa Castañeda, director del(Indem), preciso que la medalla de oro conseguida por la taekwondoina en los “Juegos Nacionales Conade 2021 (Comisión Nacional de Cultura Física del Deporte)”, ayudó para ser elegida como galardonada por el respectivo jurado calificador ajeno a la dependencia.

Resaltó que, en la competencia realizada en Monterrey, Nuevo León, Zaira subió el nombre de la entidad a lo más alto del podio dentro de la categoría 2004-2006 división -55 kilogramos, y en el camino tuvo que vencer en combates sumamente complicados a seleccionadas de Guanajuato, Querétaro, Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Baja California.

Villa Castañeda destacó, que es la segunda ocasión que Zaira Paulina se lleva el máximo galardón deportivo en la entidad, pues debido a sus logros durante su trayectoria, en el 2019 también fue acreedora del mismo reconocimiento por su destacada actuación.

“Este próximo sábado se van a premiar a los tres ganadores del sector deportista del Premio Estatal, asimismo, a los triunfadores de las ramas entrenador y fomento, protección o impulso a la práctica de los deportes, quienes son: Antonio Morán Lagunas y Yankel Godínez Pérez, respectivamente”, precisó el titular del Indem.

Zaira Paulina señaló; “Al enterarme que era ganadora del Premio Estatal del Deporte me sentí muy feliz y me llené de satisfacción, la verdad no me la creía porque venía de un año complicado por la pandemia de la COVID-19; sin embargo, en los eventos que competí traía buenos resultados porque siempre daba lo mejor de mí a la hora de defender con orgullo el peto de Morelos”, expresó la artemarcialista.

Finalmente, Zaira Salgado Landa enfatizó que los eventos que también sirvieron para incrementar sus posibilidades de ganar, fueron el Preselectivo Nacional Adultos Sub-20 y el Mex-Open Internacional, en que se llevó a cabo en Cancún; así como el Campeonato de Desarrollo y Detección de Talentos Sub-20, en Coahuila; además, recientemente en el Preselectivo Nacional de Adultos rumbo al Mundial de China 2022, en Oaxaca, estuve en un campamento con seleccionados nacionales que han estado en Juegos Olímpicos, estuve con Carlos Anzores que fue una experiencia muy bonita, que es lo que me hace entrenar mucho más para seguir sacando buenos resultados, recientemente me dieron el Premio Municipal del Deporte y, la verdad que estoy muy contenta con todo lo que se ha dado porque soy ciento por ciento de Cuernavaca y por eso me siento muy orgullosa, ahora espero una competencia muy intensa empezando el año 2022 que me hace comprometerme más porque es rumbo al Mundial de China, iré con todo y espero lograr el metal dorado, concluyó.





