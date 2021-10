Yautepec tiene tranquilidad para encarar lo que viene: Carlos González

Después de cortar una mala racha de dos derrotas consecutivas, el técnico del Club Deportivo Yautepec aseguró que los dos puntos obtenidos este fin de semana en el llamado derby de Yautepec frente a los Tigres, dará una gran confianza para el trabajo de los próximos días de cara a lo que vendrá en las siguientes jornadas donde se avecinan partido complicados, entre ellos ante el líder Bravos de Juárez.

“Fueron dos puntos importantes en un partido muy cerrado, hubo llegadas en ambos lados, pero no se pudieron concretar, el juego estuvo parejo, y el arbitraje no fue bueno, aunque se equivocó para los dos lados; hubo errores del silbante muy marcado tanto para uno como para otro”, dijo el estratega al narrar lo que ocurrió en el partido que finalizó 0-0 en el estadio del Polideportivo del CDY correspondiente a la jornada 7 de la Liga de Tercera División Profesional.

“Para nosotros era muy importante sumar, íbamos por los tres puntos pero no se nos dio; sumamos dos y eso es lo importante, lo que nos dará más tranquilidad para trabajar en esta semana; vienen por delante partidos bastante interesantes, recibimos a Chilpancingo el sábado, iremos con Juárez, luego nos toca Iguala; en fin, vienen una serie de partidos bastante interesantes y es donde tenemos que seguir sacado puntos”.

El objetivo, dijo el timonel, será sumar la mayor cantidad de puntos posibles en esta serie de partidos “para no alejarnos de los punteros, sabemos que todos los equipos quieren ganar y nosotros no somos la excepción; estamos tratando de corregir algunas cosas, ajustar con el regreso de algunos jugadores que teníamos fuera por enfermedad y otros más por expulsión”.

Esas bajas a las que se refirió el técnico, le han impedido en los últimos partidos contar con su once titular completo, lo que se vio reflejado en los recientes resultados negativos que lo mandaron del liderato compartido con Juárez, hasta el sexto lugar del grupo 7.

“Cuando jugamos con Forma Fut en México (hace tres semanas), tuvimos dos expulsados; ambos cumplieron el sábado, pero a uno no lo pude utilizar por enfermedad, ya podía jugar pero al no estar bien preferí no utilizarlo, pero esperamos que para este juego que sigue ya tengamos a toda la gente al 100 porciento”.

Co el empate a 0 y e triunfo en penales sobre Tigres por 4 a 3, el Club Deportivo Yautepec sumó dos puntos para llegar a 11 unidades, aunque sin abandonar el sexto lugar, mientras que los Tigres del Atlético Yautepec llegaron con el punto a 14 en el tercer puesto, uno abajo del sublíder Vidal Peralta de Morelos, y a tres del líder Juárez.