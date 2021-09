Yautepec suma sus primeros puntos en tercera división

El Club Deportivo Yautepec sumó sus primeros tres puntos dentro del naciente torneo de la Tercera División Profesional, (Liga TDP), al derrotar en su estadio del CDY al deportivo Vidal Peralta de Tezoyuca por 2 goles a 0, con par de anotaciones del atacante Manuel Trujillo y un par de asistencias de Rubén Cuadros.

En el triunfo local se destaca el debut además de siete jugadores que tuvieron la oportunidad de jugar sus primeros minutos en el balompié profesional, y quienes de acuerdo al entrenador Carlos González Balbuena, que también hizo su presentación como entrenador de esta escuadra, cumplieron satisfactoriamente en un partido que resultó complicado.

“El partido resultó bastante complicado; el equipo de Junior juega muy bien, tiene buenos jugadores, en el primer tiempo metimos el primer gol y nos pudimos defender, pero hubo un lapso de 15 minutos que ellos no nos prestaron la pelota, jugaron bastante a la posesión, pero donde no pudieron fue en la definición, tuvieron dos o tres llegadas de peligro, pero hasta ahí, no supieron como penetrarnos”.

Para el complemento, el panorama cambio, pues haciendo los ajustes necesarios, sobre todo en lo táctico, el equipo local le quitó el balón a Vidal Peralta: “fueron dos tiempos distintos, en el segundo cambió la situación, fuimos nosotros quienes tuvimos más la pelota y volvimos a aprovechar con el segundo gol para definir el partido, el rival toca bien la pelota pero nosotros nos defendimos muy bien, fue un buen trabajo defensivo en general de todos los muchachos”, agregó el timonel.

“De las seis oportunidades que generamos de peligro, porque hubo más llegadas nuestras, dos aprovechamos en gol y ahí estuvo la diferencia; ellos tocaron pero no pudieron hacernos daño, y este partido nos da para ir mejorando en lo que viene”.

De los siete jóvenes que debutaron en este encuentro en el nivel profesional, cuatro estuvieron de inicio en el once titular: Eduardo Merlos, Edwin Contreras, Sebastián Rodríguez y Fernando García, mientras que de cambio ingresaron Hugo Ramírez, Ernesto Luciano y Anderson Andrade.

Para este torneo, agregó, cuenta en su plantel con 13 jugadores que no habían visto minutos en el futbol profesional, por lo que todavía hay seis elementos que en algún momento del torneo podrían también ser considerados para jugar “dependerá de las condiciones, de los rivales y de la evolución que vayan teniendo durante los entrenamientos, pero sí la idea es que todos debuten durante el torneo”, indició González Balbuena.

Los goles ante el equipo de Tezoyuca tuvieron la firma de Manuel Trujillo, a los 19 minutos y al 54 de tiempo corrido, en ambos anotaciones recibiendo las asistencias de Rubén Cuadros en jugadas por la banda derecha.

La escuadra de Yautepec entrena en San Carlos durante jueves y viernes, y el sábado enfrentará su segundo partido del torneo visitando a la Selva Cañera en la Perseverancia de Jojutla a las 14 horas.

La escuadra sureña también ganó, sólo que en la mesa su partido de la jornada ante los Camaleones, por lo que ambos conjuntos morelenses buscarán seguir sumando en duelo de la tercera jornada del grupo 7.