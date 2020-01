[Video] Así fue como Kobe Bryant le dio la bienvenida al Chicharito tras llegar a la MLS

Antes de que fuera oficial la llegada de Javier 'Chicharito' Hernández a la MLS con el L.A Galaxy, Kobe Bryant durante una entrevista, le dio la bienvenida a la ciudad en la que el basquetbolista ya es leyenda.

.@CH14_ opens with a message for the 💙🤍&💛 pic.twitter.com/qqfqsK2u7A — LA Galaxy (@LAGalaxy) January 23, 2020

El campeón de Los Angeles Lakers elogió a Javier Hernández, de quien dijo será una gran adquisición para el fútbol estadounidense.

"Es bellísimo para la MLS, para Los Ángeles es importante tener estrellas tan competitivas. Para la MLS es muy importante tener un nombre tan grande como Chicharito".

Kobe Bryant sobre el Chicharito a la MLS 👇 pic.twitter.com/ik8Eey2UmH — Instagram @IvánKasanzew (@elcondek) January 15, 2020

"The Black Mamba", como también es conocido, estuvo presente en una clínica de fútbol infantil, ya que se considera un gran fanático del balompié con especial afinidad por el Barcelona.

Foto: Cortesía | FOX Sports

Entre los logros más destacados del atleta estadounidense dentro de la NBA están 5 Campeonatos, 2 Premios MVP en Finales y uno de temporada regular, así como 18 selecciones al Juego de Estrellas.