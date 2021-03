Vidal Peralta suma 18 puntos en el torneo de Cuarta División

El equipo Vidal Peralta va que vuela hacia los primeros lugares, ya que en menos de quince días han sumado a la tabla de puntuaciones 18 puntos conseguidos en tres triunfos al hilo, lo que les está manteniendo en buenas posiciones.

El último partido realizado en la unidad deportiva Vidal Peralta de Tezoyuca, lo ganaron por el marcador de 2-0, un encuentro muy disputado que fue en dos partes, en el primer tiempo fue un juego muy apretado donde muy pocas opciones de gol se dieron tanto para la escuadra local como para los visitantes del Tezocuautla, no hubo goles y al terminar los 45 minutos de juego se fueron a los vestidores para mejores indicaciones de sus entrenadores.

Para el segundo tiempo la escuadra local del Vidal Peralta entró con más decisión e inspirados en la reciente visita con la visoria del Club América, ya que cuatro elementos se van a mediados del presente año a Coapa.

El equipo local empezó a despegar más sus líneas y amenazó constantemente sus llegadas al área del rival, para que a los 72 minutos en un centro de la derecha y de un tiro de esquina donde Víctor Rodríguez López mandara el balón al fondo de las redes para el 1-0.

No conformes con esto y con la primera parte del partido, el Vidal siguió buscando más anotaciones, y casi de la misma forma en un centro en las riveras del área grande hace el 2-0 Yelcat Unza Maldonado, lo que empezó a desesperar al rival y cometen una falta dentro del área para que el silbante no dudó en marcar un penalti, el cual no fue aprovechado y el marcador final quedó con el 2-0, lo que los hizo sumar 6 puntos por ser juego pendiente y con puntaje doble, en el juego anterior en Puebla se sumaron otros 6 puntos y en el primer juego de este año el rival no se presentó a la cancha y aumentaron 6 unidades más.