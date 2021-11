Vidal Peralta se prepara para enfrentar al líder Juárez

El equipo del Vidal Peralta se prepara para recibir al Juárez que es el líder del G-7 en el circuito de la Tercera división del futbol profesional mexicano, para cerrar las heridas que les dejó sorpresivamente el Tlapa en Guerrero en la jornada pasada.

El Vidal Peralta viene trabajando ya en la presente semana de cara a este encuentro donde piensan volver a la senda del triunfo, para esto hacen sus entrenamientos con base en sus tres líneas en donde ya se muestra la seguridad y además se han corregido errores que se cometen en los juegos.

El encuentro de este viernes por la tarde es bastante complicado porque su rival el F.C. Juárez es el segundo o sublíder de la tabla general de posiciones con 28 puntos, mientras los del Vidal cuentan en la tabla general con 19 unidades y en la posición 70, lo que indica la gran diferencia.

Para el estratega Sergio Salgado las posiciones no interesan porque en la cancha son once contra once, aunque reconoce que el rival es fuerte porque es filial del F.C. Juárez y que le bajan jugadores del equipo de la Liga de Expansión.

Mientras el conjunto de Tezoyuca sigue trabajando y poniendo mucha atención en la contundencia, pero sin olvidar las marcación es en la parte de atrás donde la defensiva no debe de dar oportunidades a los rivales.

Ya faltan pocas jornadas para esta vuelta y la mentalidad es quedar lo mejor ubicados en la tabla de posiciones general pero también en el grupo, para poder comenzar con mejores números en el año entrante, pues se sigue pensando en buscar la clasificación para la liguilla, solo piden al público que les apoyen en las tribunas.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter

Local