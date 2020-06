Vence Lanzallamas al Covid en feroz lucha

Lanzallamas luchador y actual entrenador de este espectacular y rudo deporte en Morelos, enfrentó y venció al rival más difícil en toda su carrera deportiva: el Covid-19.

La batalla abajo del cuadrilátero se convirtió en la más feroz y larga de su trayectoria, la cual logró superar en cuatros semanas, sin límite de tiempo.

El invisible rival, días antes había comprobado su letal poderío al acabar con la vida del Matemático II, y presuntamente también la del Dragón Chino II, quien presentó un cuadro de fiebre y tos que se complicó con el paso de los días.

Cortesía | Lanzallamas

Lanzallamas, luchador nacido en el Estado de México, radica desde hace más de dos décadas en Cuautla, Morelos, lugar donde además de continuar con su carrera, se dedica a enseñar los secretos de la lucha libre aprendidos de sus maestros, el asiático Felipe Ham Lee, Arturo Beristaín y Charito Cruz.

El gladiador que debutó en 1980 en la Ciudad de México, en casi 40 años arriba de los cuadriláteros, enfrentó a todo tipo de rivales, pero de todos, reconoció, al más duro y peligroso lo acaba de vencer.

En mi vida había enfrentado a rivales fuertes, pero ninguno como el coronavirus, fue algo realmente duro pero gracias a que tengo pulmones fuertes por tantos años de luchador y de disciplina física, logré superarlo

Lamentó que otros de sus compañeros no hayan contado con la misma suerte, el Matemático II que falleció a los 54 años de edad, y el Dragón Chino, derrotado a los 55.

Cortesía | Lanzallamas





Lamentablemente hace unos días dos compañeros no tuvieron la misma suerte que yo pues perdieron la vida, el hijo del Matemático y el Dragón Chino segundo, incluso de este compañero también su esposa fue otra víctima más, quien falleció enseguida de él, una verdadera tragedia para la lucha libre mexicana

Lanzallamas, quien también en su trayectoria fue conocido como Aníbal II, libró la batalla contra el mal en las cuatro paredes de su casa, contando con la asistencia de su second, un doctor de la clínica del ISSSTE de Cuautla que es su alumno en el deporte del pancracio.

Gracias a él que me asistió durante todo este difícil trayecto, salí avante, como en mis mejores tiempos… La verdad me vi bien mal, fue una experiencia nunca antes vivida, había sufrido problemas de otra índole de salud, pero esta se cuece aparte.

Dijo al narrar el desarrollo de la batalla en la que estuvo de por medio no la máscara que nunca perdió, sino su propia vida.

Al principio me generó cierta confianza pues pensé que era una gripa cualquiera, sin embargo con el paso del tiempo se fortaleció y me pegó muy duro, me hizo ver cada vez más mal al grado de que en la peor crisis, la vista se me nubló y no podía ni ver, además tener problemas de oído, con fuertes dolores de cabeza, sentí que no la libraba, pero gracias a mi preparación de toda la vida mis pulmones aguantaron y sobre todo por contar con ese el auxilio del doctor, mi second, que me auxilió en todo momento





