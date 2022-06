Valeria Monserrat, goleadora del Prenacional de Institutos Tecnológicos

La jugadora de futbol soccer Valeria Monserrat Flores Ortega es integrante del equipo del Vidal Peralta de Tezoyuca con quienes ha logrado triunfos porque es un equipo ganador, sin embargo también viene de anotar cuatro goles en el Prenacional de Institutos Tecnológicos.

Valeria, quien sigue el paso de su padre Macedonio Flores quien fue jugador de los Cañeros del Zacatepec, juega de medio de contención.

¿Desde cuándo jugas?

"Desde los cinco años con niños, y desde los 13-14 empecé a jugar con niñas; después estuve jugando con las Cañeras del Zacatepec. Siempre he entrenado durante la semana, pero ahora que estoy a punto de recibirme en Ingeniería Industrial no he podido entrenar. Estoy saliendo del octavo semestre en el Instituto Tecnológico de Zacatepec.

Venimos del Campeonato Prenacional de Institutos Tecnológicos que se llevó a cabo en Toluca, Estado de México de donde regresamos invictas. En el torneo, empatamos con Tlalnepantla 1-1; a Oaxaca le ganamos 2-0, a Toluca como local también le ganamos 5-1. Ya no pasamos porque nos hizo falta un gol, pero todas nos sentimos bien porque se realizó un buen desempeño, por mi parte también porque creo que este fue mi último torneo con el Tec de Zacatepec, ya que pronto salgo con mi carrera. Me voy satisfecha porque terminé como capitana del ITZ en este 2022".

¿Qué aspiras en la vida?

"Entrenar bien porque, a pesar de que me gusta mucho el futbol, veo muy interesante mi carrera que es lo que me queda para mi futuro, pues graduándome me pongo a trabajar, por eso le estoy echando todo a los estudios. Claro, si se puede seguiré jugando, pero estar jugando en el futbol y tenerlo como deporte, ya que lo principal es terminar mi carrera y trabajar. Vengo entrenando desde chiquita con mi papá que me enseñó los secretos del futbol, y me sigue entrenando y me apoya en todo. Este Día del Padre estuvimos juntos celebrando. Otra satisfacción que tengo y entre los grandes recuerdos que tengo es el ganar la Copa Morelos con el Zacatepec en el año 2018. He participado en varios campeones nacionales con el Tecnológico de Zacatepec, y las pruebas con la gente de Leonardo Cuéllar ya lo veremos como estamos de tiempo".